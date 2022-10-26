Василий Ломаченко «Старик» взволнован, чтобы доказать, что он все еще может конкурировать с мировой легкой элитой

Василий Ломаченко Он стал забытым человеком легкого дивизиона. Это человек, который показал результат 396-1 в любителях, завоевав золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Лондоне в 2012 году. Он выиграл титул чемпиона мира среди профессионалов в своем третьем бою и стал вторым в другой весовой категории в своей стране. . Седьмой матч и третий титул в весовой категории на двенадцатом месте.

На протяжении большей части своей карьеры он входил в число лучших борцов с фунтами в мире. Занимает 10-е место в текущем рейтинге Yahoo Sports. оценки.

Заголовки и разговоры сосредоточены вокруг блестящих новинок, Абсолютный чемпион Девин ХейниБывший чемпион в двух весовых категориях и золотой призер Олимпийских игр 2016 года. Шакур Стивенсон Так же как и бойцы вроде Райан Гарсия и Джервонта Дэвис.

Несмотря на то, что ему 34 года, и в его резюме есть две операции на правом плече, Ломаченко находится рядом с лучшими из них и может в любую ночь победить любого из них.

Он выбыл из строя на 10 месяцев из-за российского вторжения в Украину, а бокс — один из тех видов спорта, где, если ты вне поля зрения, то ты вне поля зрения.

Он призван напомнить тем, кто, возможно, забыл о его выдающихся талантах, что он все еще был одним из мировых элит, когда В субботу он встретится с Чимином Ортисом. В театре Хулу в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. в BetMGMЛомаченко 25-1 кандидат, чтобы победить Ортиса

Ортису всего 26 лет, и он одерживает впечатляющую победу над бывшим чемпионом мира Джамалом Херингом. Он из тех, кого ветераны часто упускают из виду, потому что они мало что выиграют в такой битве.

«Он молод и амбициозен, непобедим, у него отличная техника и другие вещи в боксе», — сказал Ломаченко, объясняя, почему он пошел на бой.

Карл Моретти, вице-президент Первого дивизиона, сказал, что Ломаченко стал мишенью для молодых бойцов, потому что у него самое громкое имя среди всех легковесов, и они могут увидеть, как он ускользает.

История продолжается

Так что для такого бойца, как Ортис, Ломаченко — идеальный соперник. Если — и если здесь ключевое слово — Ломаченко оговорится, то дело было явно не в этом. После поражения от Тиофимо Лопеса в 2020 году Ломаченко перенес вторую операцию на правом плече. Затем он вернулся, чтобы остановить Масаёси Накатани в девять, а затем победил Ричарда Коми широким решением судей. Двое судей поставили Лумаченко 11 из 12 раундов, а третий дал ему девять из 12.

«Я думаю, что многие молодые бойцы смотрят на Лому и хотят сразиться с ним сейчас, хотя раньше этого не было, потому что они знают, что у него громкое имя, они видят, что он боец ​​постарше, и думают, что, возможно, он уходит или немного отступает. немного, — сказал Моретти. «Вы не слышали этот разговор два года назад. Тофемо в то время — единственный [elite young fighter] кто вознесся и хотел сразиться с ним, и Феофимо заслуживает похвалы за это. Лома — это все о заголовках. Все его внимание сосредоточено на том, чтобы вернуть титулы».

Учитывая, что его уволили из-за войны с Россией, он сказал, что не имеет смысла сразу идти против суперэлиты отряда. Но он захватил Ортиса, потому что Ортис не проиграл и одержал прекрасную победу над бывшим чемпионом.

Если Василий Ломаченко победит Джамина Ортиса в субботу в Нью-Йорке, чемпион Девин Хейни планирует побороться за бесспорный титул в легком весе в своем следующем бою. (Фото Микки Уильямса/Top Rank Inc через Getty Images)

Моретти сказал, что план Ломаченко состоит в том, чтобы вызвать Хейни на бесспорный титул чемпиона в легком весе, если он выиграет. Именно это мотивирует Ломаченко и будит его рано утром.

Ломаченко сказал, что с годами он внес коррективы в свои тренировки, но сказал, что совсем не думает о завершении карьеры. Он сказал Yahoo Sports, что в следующие два года они будут сражаться с такими игроками, как Хейни, Стивенсон, Гарсия и Дэвис. Но даже на этом этапе он планирует продолжать.

Он один из самых умных бойцов в своем деле, как на ринге, так и в плане подготовки. Он знает, что в 34 года он физически отличается от того, каким был в 24 года.

«Конечно, я должен адаптироваться», — сказал Ломаченко. «Годы просто складываются. Они никогда не идут по другому пути. Мне сейчас нужно больше времени на восстановление, чем раньше. Я помню, что мне нужно было полдня, чтобы восстановиться, а теперь мне нужен целый день. Подход несколько изменился. В результате мы уменьшили нагрузку и добавили больше времени для восстановления».

Ничто из этого не уменьшило его веры в себя или его уверенности в том, что он сможет справиться с любым легковесом перед ним.

Ломаченко улыбнулся, когда сказал в ответ на вопросы о его заметном упадке: «Этот бой с молодым и амбициозным бойцом покажет, так ли это».

Моретти сказал, что Top Rank уверен, что операции сработают и вернут его туда, где он должен быть. Он сказал, что не беспокоится о том, что Ломаченко угрожает опасность с его плеча.

«Плечо было исправлено, и он чувствует себя лучше физически», — сказал Моретти. «Может быть, с математической точки зрения он уже не тот, кем был раньше, но он физически хорош, и вы должны это понять. Физически он в порядке. Теперь, влияет ли на него эрозия Лонг-Кэмпа? Если это перерастет в войну, я думаю, мы поймем, что он уже не тот боец, каким был раньше. высокий уровень.»