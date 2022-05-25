Василий Подколзин о непонимании «Дюны» с королевой Хьюз и проклятии «Торонто Мэйпл Лифс»

Василий Подколзин пообщался с Дарья Топольцева из Sport24 в России.

Мы переводили статью и писали о хоккейных историях здесь.

Подколзин также рассказал несколько историй об уходе с катка.

Расскажите историю о своем первом путешествии и походе на фильм с защитницей королевой Хьюз. Двое молодых людей пошли смотреть фильм «Дюна», и у каждого было больше вопросов, чем ответов.

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«Когда это был мой первый выход в этом сезоне, Хьюз повел меня в кино, — сказал Подколзин. «В то время мой английский был очень плохим. Мы ходили на фильм «Дюна» и я вообще ничего не понимала. Я сидела 2,5 часа и ничего не могла понять. Ну тогда было трудно понять даже для меня, — сказал Хьюз.

Можно было подумать, что Хьюз выбрал более простой фильм для первого театрального опыта Подколзина в Северной Америке. Для тех из нас, кто видел фильм «Дюна», я думаю, что мы все вышли из этого кинотеатра в замешательстве от того, что мы только что видели.

Подколзин также рассказал о роли жены в том, чтобы вытащить его из дома и посмотреть город. Он сказал, что его жена Саша не большой любитель кино, но очень любит гулять по городу.

«Я не любитель гулять и вообще что-либо делать, — сказал Подколзин, — но, слава богу, меня хоть жена вытащила, а то уж точно плохо». «Я жил в квартире в здании арены, без нее я бы вообще не выходил на улицу».

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Приезд в новую страну может быть трудным, но Подколзин сказал, что Хьюз очень помог ему почувствовать себя комфортно.

«Лучшее, что можно сделать, — это не бояться высказываться», — сказал Подколзин. «Тебя все равно поймут, даже если ты скажешь эту ерунду, тебе будут кивать или улыбаться. Или будут переспрашивать. Когда я учил английский, Хьюз начал спрашивать, что именно ты сказал. меня, чтобы он знал, понял ли я его». Это помогло. Было бы хуже, если бы ты промолчал».

Подколзин сказал, что он и Хьюз «хорошо общаются» даже с самых ранних этапов изучения Подколзиным английского языка.

Он также узнал о «Торонто Мэйпл Лифс» и сказал, что ему сказали, что они прокляты.

«Я не знаю, что с ними не так. Говорят, что они прокляты. С таким строем не пройти первый раунд — это поразительно».

Подколзин упомянул, что его жена Саша не очень хорошо разбирается в хоккее, но была впечатлена тем, насколько хорош был Остин Мэтьюз, когда «Лифс» приехали в Ванкувер.

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Он также рассказал о молодежной вечеринке в «Кэнакс». Он сказал, что вечеринка новичков проходила в Нэшвилле, и что каждый из новичков заплатил за вечеринку по 5000 долларов и был счастлив этой ночью, потому что их было четверо. В итоге они отлично провели вечер с концертом Нильса Хуглендера.

«Нас было четверо, Хёгландер, я и двое парней, которые не устраивали вечеринок, но постарше. Мы играли в Вашингтоне, округ Колумбия, и у нас был выходной перед игрой в Нэшвилле. Это столица страны. музыка. Мы пошли в ресторан, Хёгландер пытался спеть песню, а я произнес тост. Русский на английском. Вроде всем понравилось».

Было забавно наблюдать, как Подколзин становится все более расслабленным по ходу сезона, и мы ожидаем услышать больше забавных историй от 20-летнего футболиста с годами.

Мы не уверены, что он будет пересматривать «Дюну».

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