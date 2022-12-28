Ватикан заявил, что состояние здоровья Папы Бенедикта XVI ухудшается.

Папа Франциск просит верующих молиться в связи с ухудшением здоровья Папы Бенедикта XVI.

Выступая в среду, Фрэнсис оторвался от своих заготовленных замечаний, чтобы объявить Бенедикта «очень больным». Он не стал подробно рассказывать о деле Бенедикта, 95 лет.

«Я хотел бы попросить всех вас вознести особую молитву за папу-эмеритуса Бенедикта, который молча поддерживает Церковь», — сказал Франциск в своем выступлении ближе к концу часовой аудиенции. — Напоминаю, что он очень болен.

Ватикан сообщил, что Франциск посетил Бенедикта, который вышел на пенсию в феврале 2013 года, сославшись на плохое здоровье. Римско-католическая церковь насчитывает около 1,3 миллиарда членов по всему миру.

Что вы знаете о Бенедикте?

Родившийся в 1927 году на территории современной Германии под именем Йозеф Алоизиус Ратцингер, Бенедикт был избран Папой в 2005 году после смерти Папы Иоанна Павла II и возглавил его похороны.

Подростком Ратцингер был призван в нацистскую немецкую армию, но дезертировал и был взят под стражу американскими войсками. Вскоре он стал священником.

Бенедикт служил 265-м Папой Римско-католической церкви с апреля 2005 года по февраль 2013 года, когда церковь подверглась глобальной критике за то, как она относилась к сексуальным надругательствам, совершенным священниками и волонтерами.

Известный своими консервативными взглядами, Бенедикт получил степень доктора богословия и прослужил папой менее 10 лет, прежде чем уйти в отставку, сославшись на свое психическое и физическое здоровье.

Он был первым Папой, который ушел в отставку с пятнадцатого века нашей эры. Папы обычно служат до самой смерти.

Основные проблемы во время папства Бенедикта

Бенедикт унаследовал церковь, которая подвергалась широко распространенной и растущей критике за сексуальные домогательства со стороны священников и волонтеров, которые лидеры церкви скрывали десятилетиями. Многие приходы были вынуждены закрыться или объединиться во время папства из-за крупных финансовых выплат, выплаченных жертвам и их семьям.

Просьба о помиловании:Папа в отставке Бенедикт XVI просит о помиловании дел о сексуальных домогательствах к духовенству

Эксперт по религиозной доктрине, Бенедикт был известен как консерватор и предпринял несколько шагов, чтобы вернуть церковь к традиционным обычаям и верованиям. Но это также расстроило многих американских католиков, которые надеялись на либерализацию роли женщин в церкви.

Бенедикт также сделал комментарии, которые оскорбили некоторых евреев и мусульман. В 2006 году совершил историческую поездку в Турцию, где помолился в мусульманской мечети.

ухудшение здоровья

Когда в апреле Бенедикту исполнилось 95 лет, его давний секретарь архиепископ Георг Генсвин сказал, что папа в отставке был в хорошем настроении, добавив, что он «от природы слаб и относительно хрупок физически, но довольно трезв».

Бенедикт принял титул почетного папы и после выхода на пенсию жил в монастыре на территории Ватикана.

Франциск также посетил Бенедикта в аббатстве четыре месяца назад. Поводом послужила последняя церемония Франциска по возведению церковников в сан кардинала, и новые «князья церкви» сопроводили его в аббатство для краткого приветствия.

В то время Ватикан опубликовал фотографию, на которой был изображен очень худощавый Бенедикт, сжимающий руку Франциска, в то время как нынешний и бывший Папы улыбались друг другу.

В первые годы выхода на пенсию Бенедикт посетил две кардинальные церемонии возвышения в базилике Святого Петра. В последние годы, однако, он не был достаточно силен, чтобы посетить сверхсрочную службу.

я копаю глубже

Приземлившийся священник:Ватикан разморозил Фрэнка Павона, активиста против абортов

Заявление об отставке Письмо появляется после того, как Папе исполнится 86 лет.

где они теперь? Где священников обвиняют в сексуальных домогательствах?

«Великое зло»: Архиепископ Сан-Франциско отказал Пелоси в причастии.

Содействие: Ассошиэйтед Пресс