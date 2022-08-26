Вашингтон: Корабль США не может получить разрешение Соломоновых островов на стыковку к Соломоновым островам

Судно береговой охраны США не смогло войти Соломоновы острова для обычного захода в порт, поскольку его правительство не ответило на запрос о дозаправке и поставках, сказал официальный представитель США.

Правительство Соломона не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях. Его отношения с Соединенными Штатами и их союзниками были напряженными после подписания с ними соглашения о безопасности. Китай в мае.

USCGC Оливер Генри находился в патруле браконьеров в южной части Тихого океана для Регионального агентства по рыболовству, когда ему не удалось получить доступ для дозаправки в Хониаре, столице Соломона, сообщил официальный представитель Береговой охраны США в заявлении по электронной почте.

Чиновник сказал, что вместо этого корабль был направлен в Папуа-Новую Гвинею.

Британский флот отказался комментировать сообщения в социальных сетях о том, что патрульный корабль HMS Spey, который также занимается мониторингом незаконного рыболовства в экономических зонах отчуждения на Фиджи, Папуа-Новой Гвинее, Соломоновых островах и Вануату, не был близок к прибытию.

«Корабельные программы постоянно пересматриваются, и внесение изменений является обычной практикой», — заявил представитель Королевского флота в заявлении по электронной почте. «Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем детали».

Правительство Соломона и Пекин исключили возможность создания китайской военной базы на островах, хотя просочившийся проект показал, что пакт о безопасности позволит китайскому флоту состыковаться и обновить базу.

Агентство рыболовства Форума тихоокеанских островов, объединяющее 17 тихоокеанских стран, имеет центр морского мониторинга в Хониаре и проводит ежегодные наблюдения за браконьерством с помощью Австралии, США, Новой Зеландии и Франции.

Кристен Камм, сотрудник береговой охраны США по связям с общественностью на Гавайях, сказала, что HMS Oliver Henry должен был совершить обычный заход в логистический порт на Соломоновых островах.

«Правительство Соломоновых Островов не ответило на запрос правительства США о дипломатическом разрешении на дозаправку судна топливом и пополнение запасов в Хониаре», — говорится в заявлении.

«Госдепартамент США находится в контакте с правительством Соломоновых Островов и рассчитывает предоставить все будущие разрешения для американских кораблей».

В заявлении Королевского флота говорится, что на борту HMS Spey находились офицеры ВМС Фиджи, поскольку она работала вместе с дальними морскими патрульными самолетами из Австралии и Новой Зеландии и береговой охраной США в процессе сбора информации для Рыболовного агентства Форума тихоокеанских островов. . Четверг.

Там добавили, что проводили досмотры подозрительных судов в портах, а также досмотры в море.

Представитель Королевского флота заявил, что он «с нетерпением ждет возможности посетить Соломоновы острова позднее».