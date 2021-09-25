Вашингтон Кэпиталз будет носить логотип Caesar Sports в сезоне 2022-23 гг.

UnitedHealthcare стала первой медицинской страховой компанией, которая предложила своим участникам бесплатную годовую подписку на Apple Fitness +, фитнес-программу премиум-класса, основанную на Apple Watch.

Apple Фитнес + Запущенный в декабре 2020 года, он включает 10 типов тренировок и охватывает широкий диапазон продолжительности (от 5 до 45 минут) и дисциплины (от HITT до йоги). Библиотека включает в себя 1200 записанных тренировок в формате 4K Ultra High Definition (UHD), и, начиная со следующей недели, список будет расширен еще больше за счет: пилатеса, управляемой медитации и новой ссылки для подготовки пользователей к снежному сезону, который возглавит олимпийский чемпион по конькобежному спорту. Тед Лигети.

Другие новые функции, анонсированные позже в этом году, включают расширение в 15 стран с переводом на шесть языков, а также групповые тренировки, где до 32 пользователей могут синхронизироваться в одной живой сессии с помощью технологии Apple SharePlay.

Особо следует отметить движение к большей поддержке психического здоровья. Fitness + ранее предлагал Mindful Cooldown, но теперь добавил до 20-минутных занятий по девяти темам управляемой медитации. Обновление watchOS 8 также изменяет приложение Breathe на Mindfulness с новой опцией под названием Reflect – где от пользователя требуется стремиться к спокойствию и позитивному настрою.

Акция UnitedHealthcare начинается 1 ноября. Ранее запущено страховой компанией United Healthcare MotionПрограмма поощрений, которая вознаграждает пользователей за оплату медицинских расходов за счет выполнения различных критериев мобильности с помощью носимых устройств.

«Мы очень рады сотрудничать с UnitedHealthcare, чтобы предложить это предложение Apple Fitness + миллионам людей, которые хотят получить мотивацию и остаться в живых, чтобы вести более здоровый образ жизни», – сказал Джей Бланик, старший директор Apple по фитнес-технологиям. Благодаря нашей доброжелательной команде тренеров, проводящей различные музыкальные тренировки, которые помогут вам идти от начала до конца, новые медитации с гидом на следующей неделе и масштабирование с Apple Watch прямо на экране, в Fitness + есть множество способов сделать это. Вы активны, несмотря ни на что. Независимо от того, где вы находитесь в своем фитнес-путешествии ».