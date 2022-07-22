Ваш новый MacBook Air слишком сильно нагревается, чтобы влиять на производительность. Это не в первый раз

Если вы читали разборы iFixit, подробные обзоры или следите за любым техническим пользователем на YouTube, вы, возможно, узнали, что новый MacBook Air с M2 Он менее жаропонижающийКроме того, что он безвентиляторный.

Хотя это заметит не каждый владелец MacBook Air, Мы сделали несколько тестовMacBook Pro M2 был на 30 процентов быстрее, чем точно такой же M2 в MacBook Air. Самые предприимчивые ютуберы пошли еще дальше — Max Tech установила тонкие термопрокладки на MacBook Air M2 Это значительно повысило производительность чипа как в реальных, так и в синтетических тестах производительности, а также снизило максимальную температуру чипа со 108°C до 97°C.

Все грелки, радиаторы и теплоотводы работают одинаково: они плотно соприкасаются с процессором и отдают от него тепло. Поскольку это тепло распределяется по большей площади поверхности, его легче рассеивать, что облегчает охлаждение процессора. MacBook Air M1 включает пассивный радиатор (то есть без вентилятора), который отводит тепло от чипа, в то время как MacBook Pro M1 и M2 используют активные системы охлаждения, которые втягивают холодный воздух и выбрасывают горячий воздух для более эффективного охлаждения. .

MacBook Air M2 не имеет пассивной или активной системы охлаждения. Это характерно для чипов компании для телефонов и планшетов, которые не нагреваются так сильно, как M2. но это он Странное дизайнерское решение для ноутбука, особенно с учетом того, что Apple предусмотрела радиатор в предыдущем Air, и что M2 в первую очередь крупнее и горячее чипа, чем M1..

Прежде чем мы продолжим, мы не одобряем этот мод. Помимо аннулирования гарантии на новый MacBook Air, добавление термопрокладок, передающих тепло M2 на нижнюю часть ноутбука, может привести к всевозможным непредвиденным последствиям, включая, помимо прочего, «нагрев ваших коленей». Вы также рискуете случайно повредить M2 или другие компоненты. Серьезно, пожалуйста, не модифицируйте свой новый MacBook Air только потому, что это сделал пользователь YouTube (или, по крайней мере, дайте другим больше времени, чтобы выяснить все непреднамеренные побочные эффекты, чтобы вам не пришлось это делать).

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Тем не менее, это часть неудачной закономерности для MacBook Air — Intel MacBook Air 2020 также смог обеспечить лучшую производительность, чем он. Виной всему оказалась и система охлаждения.

На случай, если я сделаю то, что говорю, а не сделаю, я модифицировал свой Intel MacBook Air 2020 года, чтобы я мог более авторитетно говорить о его проблемах с охлаждением. Проблема была не в том, что Apple не включила радиатор и вентилятор, а в том, что радиатор был плохо установлен — между нижней частью радиатора и верхней частью процессора был очень большой зазор, и Apple пришлось использовать больший шарик термопасты, чтобы заполнить этот зазор. но где стройное Слой термопасты может заполнить небольшие зазоры, а также улучшить теплопроводность и теплопередачу. Много Термопаста приводит к менее эффективной передаче тепла. Ой! Возможные решения этой проблемы включают использование тонких медных прокладок для перекрытия зазора между ЦП и радиатором, а также размещение тепловой прокладки поверх радиатора в воздухе для улучшения проводимости.

Хотя причины тепловых проблем в этих двух устройствах разные, обе проблемы определенно Чувствовать Этого можно избежать. Возможно, Apple пытается сэкономить или сделать MacBook Air немного легче. Компания, вероятно, считает, что снижение производительности на самом деле не будет заметно для большинства людей большую часть времени (что, вероятно, верно). Компания, вероятно, не думает, что большинство людей будут использовать свой MacBook Air для непрерывных рабочих нагрузок, которые доводят процессор до его теплового предела (хотя это было бы странным предположением, учитывая Возобновление интереса компании к играм в macOS Ventura и статус MacBook Air как самого популярного ноутбука Apple).

Какими бы ни были причины Apple, работа M2 при более высоких температурах в течение многих лет может в конечном итоге стать проблемой надежности — чем выше температура компонентов компьютера, тем быстрее они изнашиваются. Согласно вышесказанному, это также дизайн MacBook Air, с которым мы, вероятно, будем жить в течение следующих трех-пяти лет. Apple должно остывать Все этих систем правильно, на благо устройств и людей, которые их используют.