Ваш старый телефон Android Gingerbread скоро станет более бесполезным

Когда вы в последний раз думали о своем старом телефоне Gingerbread? Google представила общественности Android 4.0 Ice Cream Sandwich почти десять лет назад, открыв свои дни. ты можешь видетьHolo UI вдохновлен, но некоторые из легендарных устройств Android, включая Moto Droid X, HTC Evo 4G и оригинальный Galaxy S от Samsung, так и не стали популярными. Если вы по-прежнему пользуетесь телефоном, на котором работает Gingerbread, будет сложнее использовать его с сервисами Google.

С 27 сентябряЛюбое устройство под управлением Android 2.3.7 Gingerbread или более ранней версии не сможет войти в учетную запись Google (через 9to5Google). Компания особо выделяет Gmail, YouTube и Карты как приложения, предназначенные для создания ошибок имени пользователя и пароля после этой даты. В электронном письме, отправленном затронутым пользователям, Google предлагает обновить ваше устройство до Android 3.0 или более поздней версии, если это возможно (странный запрос, учитывая Honeycomb была эксклюзивной версией планшета), но на самом деле надпись на стене. Если вы все еще используете свой Gingerbread-телефон в качестве повседневного водителя или даже в качестве дополнительного устройства, возможно, пришло время отказаться от скрытности.

Как и в случае с большинством ограничений операционной системы Google, это в первую очередь обусловлено соображениями безопасности. Хотя с 2011 года в телефонах Android появилось много новых функций, они также стали намного безопаснее. Ежемесячные исправления безопасности стали нормой Почему-то все-таки. Эти приложения также далеко не первые, которые отключаются на телефонах Gingerbread. WhatsApp прекратил поддержку платформы в январе 2020 года, и это было Он был полностью удален из сервисов Google Play в 2017 году..

Если по какой-либо причине вам нужно продолжить доступ к Gmail или YouTube на уязвимом устройстве, вам не повезло. Вы можете попробовать войти в свою учетную запись с помощью браузера телефона. Некоторые веб-приложения по-прежнему будут работать таким образом, хотя Google не указал, что будет, а что не будет поддерживаться на своих форумах поддержки.

хотя Публикация номеров рассылки для Android прекращена Пару лет назад, Имбирный пряник снизился до 0,3%. Доля рынка к маю 2019 года. Можно с уверенностью сказать, что с тех пор количество пользователей еще больше снизилось, ограничивая количество пользователей, что в лучшем случае затрагивает небольшую группу коллекционеров. Если вы знаете кого-то, кто до сих пор смотрит видео с YouTube на своем Nexus One, убедитесь, что он знает, что наконец-то пришло время продвинуть это обновление.