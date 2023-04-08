Белый дом и The Wall Street Journal в субботу вновь опровергли обвинение в шпионаже против заключенного в тюрьму писателя Wall Street Journal Ивана Гершковича. Российские СМИ со ссылкой на местных чиновников сообщили, что в субботу возле Феодосии на юго-востоке Крыма была сбита украинская ракета.

По словам человека, знакомого со статистикой, Министерство энергетики России заявило, что в прошлом месяце страна сократила добычу нефти примерно на 700 000 баррелей в сутки.

Однако эта сумма противоречит информации о морском экспорте страны в марте и поставках на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, что вызывает сомнения в том, сколько нефти действительно добывает Россия.

Поскольку Россия сбрасывает ракету над Крымом, о разрушениях не сообщается.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера оккупированного Россией полуострова Сергея Аксенова, российские силы ПВО в субботу выпустили ракету, запущенную с территории Украины, над Феодосийским районом восточного Крыма.

По сообщению ТАСС, об этом сообщили власти региона, обломки упали на неизвестный населенный пункт, однако о пострадавших или материальном ущербе не сообщается.

Феодосия расположена между Севастополем и Керчью, конечной точкой моста, соединяющего Крым с материковой частью России, на южном берегу Крыма. В чем заключается дальний удар киевских сил, украинским чиновникам неизвестно.

Премьер-министр Эстонии, большой сторонник Украины, заключает новый союз.

После победы на выборах в прошлом месяце премьер-министр Эстонии Кадья Каллас заключила соглашение о формировании нового коалиционного правительства, укрепив свои позиции в Европе как одного из самых ярых сторонников Украины в ее конфликте с Россией.

Эстония отличается тем, что является страной, которая под своим руководством поставляет Украине больше всего оружия в расчете на душу населения. И страна упорно настаивала на жестких санкциях, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину вместе с ее прибалтийскими соседями Латвией и Литвой.