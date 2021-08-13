Введение в «Импичмент: американская история преступлений»: первый взгляд на третий сезон

С тех пор FX американская криминальная история Спродюсированный Райаном Мерфи сериал антологий дебютировал в 2016 году и получил в равной степени шум и признание. Как не? Сериал вращается вокруг команды знаменитостей из списка А, воскрешающих сложные преступления, затрагивающие дух популярной культуры – сезон 1 уже идет. Люди против О. Джей Симпсона Второй сезон посвящен Убийство Джанни Версаче.

Третий сезон ждал долго – не только потому, что он вышел через три с половиной года после выхода в эфир второго сезона, но и из-за того ожидания, которое было с тех пор, как было объявлено, что шоу будет сосредоточено на скандальном импичменте президента. Билл Клинтон и его отношения с тогдашним стажером Моникой Левински.22 года.

Теперь шоу официально продолжается, и FX наконец-то выпустили полный трейлер. найти превью Леди Берд И Box Mart Прорыв Пенни Фельдштейн в роли Левински прослеживает свое время в Белом доме, с того момента, когда она начала работать в Овальном кабинете, до того момента, когда вы впервые увидели ее лицо в теленовостях. Тем не менее, это касается не только Левински: трейлер показывает ее противостояние с Линдой Трипп, которую играет до неузнаваемости Сарой Полсон, и записывает ее тайные телефонные разговоры с молодым практикантом. Есть кадры с комиками, от комиков Коби Смолдерса и Билли Эйхнера в роли медиа-аналитиков Энн Коултер и Мэтта Драджа до пикантной Эди Фалко в роли Хиллари Клинтон и даже Клайва Оуэна в роли самого Потуса.

Созданный частично самой Моникой Левински, мини-сериал, кажется, призван дать очень драматическое изображение событий, как с ее точки зрения, так и с точки зрения других женщин. Премьера шоу на FX состоится 7 сентября, и вы можете посмотреть трейлер выше.