Введите охотничьи луны, готовящиеся к космической войне

Последней работой Роджерса в правительстве было руководство группами в Космическом командовании США, которые планировали, как и когда развертывать оборонительные и наступательные военно-космические системы. Он и его соучредители, Дэн Бронски, Том Николс и Кайл Закревски, также бывшие офицеры ВВС и Космических войск, знали проблему лучше, чем кто-либо, ежедневно сталкивались с ограничениями технологий и разочарованы этими ограничениями», — говорит он. Вместо того, чтобы ждать крупного оборонного подрядчика, они решили решить проблему самостоятельно, говорит он, и развертывание космического оружия «гораздо ближе, чем думает большинство людей».

По данным Соединенных Штатов Заявки Комиссии по обмену ценными бумагамиTrue Anomaly уже привлекла более 23 миллионов долларов от инвесторов. Сюда входят декабрьские инвестиции Наря, фирма венчурного капитала, соучредителем которой является сенатор США Дж. Д. Вэнс, республиканец из Огайо, склоняющийся к MAGA. (Роджерс говорит, что сама True Anomaly не имеет политической принадлежности.)

Недавно компания подписала договор об аренде завода площадью 35 000 квадратных футов на окраине Денвера, штат Колорадо. Помимо производства спутников Jackal, инженеры True Anomaly разрабатывают облачную систему управления для интеграции независимых агентов и людей-операторов, используя коммерческие игровые движки, такие как Unity, для создания интерактивных приложений в реальном времени и разрабатывают программное обеспечение для физики с высокой точностью, помогающее маневрировать. Шакал в космосе. Истинная аномалия уже подана товарный знак Он охватывает, среди прочего, аппаратное и программное обеспечение для «космос-космических орбитальных изображений, близости к местам встречи и систем обнаружения целей».

— говорит Кейтлин Джонсон, заместитель директора проекта космической безопасности Центра стратегии и международных исследований. Меня это беспокоит, потому что это может привести к непреднамеренной эскалации. Особенно учитывая опыт основателя в ВВС, наши противники могут воспринять его как военно-ориентированную компанию, которая начинает развивать эту способность».

Первой задачей компании может быть сохранение плавучих компьютеров в целости и сохранности. «Совместная RPO — это действительно сложно, — говорит Джонсон. Вы можете видеть это из демонстраций, предоставленных Astroscale. Нортроп со своими служебными спутниками, которые планировались годами». Совместная миссия RPO НАСА в 2005 году под названием DART потерпела неудачу, когда космический корабль вышел из строя, столкнулся со спутником-мишенью и был уничтожен.

По словам Джонсона, последующие миссии спутников противника, вероятно, будут гораздо более опасными: «У вас нет тех же данных, поступающих с другого спутника. У вас, вероятно, нет карт и диагностики того, как выглядит спутник, поэтому вы знаете, с чем вам предстоит столкнуться».

Любое столкновение на орбите может породить несколько тысяч кусков космического мусора, каждый из которых может уничтожить другие спутники, создав еще больше мусора. Исследователи обеспокоены увеличением количества мусора на орбите, что в конечном итоге приведет к катастрофической цепи, известной как синдром Кесслера. Предотвращение столкновений — это возможность, которую «мы очень тщательно и агрессивно отслеживаем», — говорит Роджерс, — Мы стремимся вести себя ответственно и устойчиво в космосе».

Сам Роджерс не привык рисковать. До запуска True Anomaly он основал и возглавил криптовалютный хедж-фонд Phobos Capital. А до этого он основал компанию под названием 3720 to 1, Inc — отсылка к перспективам Хана Соло в успешной навигации по астероидному полю в Империя наносит ударСогласно C-3PO.

Удастся ли успех Роджерса в создании спутникового проекта или это просто очередной отрывок из энергичной научной фантастики, должно стать яснее после октябрьского запуска ракеты SpaceX.