ВВС России получили модернизированные самолеты дальнего обнаружения

Владеет российским концерном Vega Group и авиастроительной корпорацией имени Бериева. Доставленный Седьмой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У ВВС России.

Модернизированная версия А-50М отличается улучшенной электроникой и навигационными системами, а также меньшим весом, что увеличивает запас топлива и дальность полета. В самолете также больше места и больше комфорта для экипажа, есть туалеты и закусочная.

Головная компания групп Вега и Бериева, Ростех, заявляет, что «самолет может обнаруживать совершенно новые типы самолетов и в то же время может отслеживать большее количество целей и наводить на цели большее количество истребителей, чем предыдущая модификация. . »

Функции

в соответствии с техника военно-воздушных силРадиотехнический комплекс самолета «Шмель II» может обнаруживать малоконтрастные наземные цели с дальностью радиосвязи 2000 км (1243 мили) в высокочастотном диапазоне и 400 км (249 миль) в высокочастотном диапазоне. Он также способен одновременно отслеживать 300 целей и наводить перехватчики на 40 целей.

Созданный на базе шасси транспортного самолета Ильюшин Ил-76, А-50М (Mainstay) поступил на вооружение в 1984 году как замена Туполеву Ту-126 «Мосс» AEW&C. Начались работы по модернизации А-50М. , о котором было объявлено в 1995 году, в 2003 году.

Впервые самолет был испытан в 2008 году, а спустя три года российские ВВС получили свой первый А-50У. Второй и третий самолет поставили к марту 2014 года, четвертый — к марту 2017 года. Поставка следующего А-50У запланирована на 2023 год.

Самолет имеет длину 46,5 м (153 фута) и размах крыла 50,5 м (166 футов). Он летит с максимальной скоростью 800 км / ч (497 миль в час) и имеет дальность полета 9 000 км (5 592 мили).