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ВВС США запустили первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты с тех пор, как в России «приостановлен» новый договор СНВ

20 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Глобальное ударное командование ВВС провело испытательный пуск своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 3 19 апреля с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Это был первый подобный эксперимент с тех пор, как президент России Владимир Путин заявил, что он «приостанавливает» участие своей страны в новом договоре о СНВ, и с тех пор, как Россия и Соединенные Штаты заявили, что прекратили обмен данными о своих ядерных арсеналах.

В прошлом Соединенные Штаты отменяли или откладывали испытания межконтинентальных баллистических ракет, чтобы избежать риска эскалации или недопонимания в периоды повышенной напряженности. март 2022 г. Испытания были отменены после того, как Россия вторглась в Украину, и Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности. Очередной тест в августе отложилиКитай провел военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит туда тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Администрация Байдена заявила, что больше не будет делиться подробностями «высокого уровня» о своем развернутом ядерном оружии с Россией в марте в ответ на «приостановление» Путиным действия нового договора СНВ в феврале.

Официальные лица заявили, что Соединенные Штаты продолжают обмениваться с Россией уведомлениями о перемещениях стратегических бомбардировщиков, ракет и подводных лодок, а также об их рабочем состоянии, как того требует новый договор СНВ. В соответствии с Соглашением об уведомлении о запуске баллистических ракет, подписанным в 1988 году, Соединенные Штаты и Россия договорились уведомлять друг друга за 24 часа до испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Запуск 19 апреля также проверил переносную систему управления пуском, используемую для управления пусками межконтинентальных баллистических ракет с воздуха. Летчики 625-й эскадрильи стратегических операций на авиабазе Оффутт, Небраска.

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Последнее предыдущее испытание межконтинентальной баллистической ракеты для ВВС состоялось в феврале, незадолго до того, как Россия объявила о своем новом договоре о СНВ. Глобальное ударное командование ВВС в последний раз испытывало бортовую систему управления пуском в августе 2022 года.

Испытание 19 апреля закончилось, когда возвращаемый автомобиль разбился на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах, проехав около 4200 миль.

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