Вдали от дома — Richmondmagazine.com

Было около 5 часов утра, когда Кристина Кадашевич впервые услышала далекий взрыв бомбы из своего дома в Харькове на востоке Украины, что предвещало начало российского вторжения в феврале прошлого года. Одна из самых известных балерин Украины, 33-летняя артистка, тем утром собирала чемоданы, чтобы вылететь в Париж, чтобы танцевать в качестве приглашенной солистки в Kyiv City Ballet. Когда она услышала взрывы, похожие на фейерверк, она и ее родители бросились проигрывать новости.

«Мы не могли поверить, что это происходит на самом деле, — говорит Кадашевич. «Это было похоже на какой-то фильм ужасов».

По мере эскалации вторжения Кадашевич приняла душераздирающее решение оставить своего 3-летнего сына на попечение родителей, бежавших в более безопасный регион западной Украины недалеко от Польши.

«Очень тяжело быть вдали, он такой молодой, и я думаю, что ему нужна мама, но работы не было», — говорит Кадашевич. [in Ukraine] Я и мои родители, так что кому-то нужно работать».

Кадашевич уехал в Париж, чтобы выступить с Киевским городским балетом в двухнедельном турне. Не имея возможности вернуться домой, танцоры выступали по всей Европе и Соединенным Штатам, в том числе сделали остановку в Саффолке, при этом продажи билетов выиграли от военных действий. В конце своих выступлений Кадашевич часто рыдала, глядя со сцены на развевающиеся украинские флаги.

«Каждый раз это было очень эмоционально», — говорит она. «В зале иногда были украинские беженцы, люди, которые нуждались в нашей поддержке. Было сложно, но мы чувствовали, что делаем что-то действительно важное».

Несмотря на трудный период, Кадашевич подарил Ричмонду праздничное настроение в качестве приглашенной солистки в ежегодной постановке «Щелкунчика» Ричмондского балета. Она танцевала роли Феи Сахарной сливы, Снежной королевы и миссис Силберхаус на протяжении 15 спектаклей. В следующем месяце Кадашевич выступит на «Жар-птица» и «Серенада» В Dominion Energy Center с 17 по 19 февраля. Прима-балерина Харьковского национального театра оперы и балета с 13-летним стажем, ее партии в Ричмонде — первые, в которых она станцевала для американской балетной труппы.

«Компания мне очень нравится, — говорит Кадашевич. «Я так счастлив быть здесь, я люблю всех танцоров и учителей, и этот город тоже потрясающий, так что это хорошее время для меня».

Известная своим выразительным танцевальным стилем, Кадашевич была идеальным профессионалом, чтобы временно заменить танцовщицу Ричмондского балета в декретном отпуске, говорит Стоунер Уинслет, художественный руководитель труппы. По словам Уинслет, нанять танцовщицу из раздираемой войной страны очень выгодно.

«Миссия Richmond Ballet — пробуждать, возвышать и объединять человеческие души силой танца, и я подумал, что привлечение сюда балерины, которая в настоящее время не может танцевать в своей родной стране, было бы еще одним способом, которым наша организация могла бы выполнить свою миссию». она говорит.

Кадашевич — один из многих украинских артистов и исполнителей, оказавшихся в затруднительном положении во время вторжения. Как граждане страны с давним вкладом в искусство балета, украинские танцовщики получили поддержку во всем мире. Филантроп Говард Баффет, сын Уоррена Баффета, пожертвовал более $1 млн на поддержку украинских танцоров, которые не могут вернуться домой. А Гран-при «Молодая Америка», престижный отмеченный наградами танцевальный конкурс, связывает украинских танцоров с балетными школами за границей после того, как их обучение было прервано вторжением.

Танец – это пристанище для Кадашевича и других танцоров, потерявших свой дом.

«Репетиции и выступления помогают мне какое-то время не думать о том, что происходит дома», — говорит она. «На мгновение я думаю о чем-то хорошем».

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