Вдохновитель побега из тюрьмы утверждает, что никому не помогал сбежать из тюрьмы Гильбоа

Организатор побега из тюрьмы заявил на прошлой неделе из тюрьмы Гильбоа, что он и пятеро других беглецов спланировали свою операцию на девять месяцев вперед и не получили никакой помощи от других заключенных.

Во вторник вечером Махмуд Аль-Арида поговорил со своим адвокатом Расланом Махаджной, впервые после его ареста в пятницу, и сообщил новую информацию о побеге.

В среду ивритские СМИ процитировали петицию как хвастовство: «Я отвечаю за все планирование побега и раскопок». Он сказал, что они не получали никакой помощи ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами.

Но согласно Вторник отчетСледователи, расследующие побег в прошлый понедельник, полагают, что по меньшей мере 11 заключенных были причастны к рытью туннеля, которое началось в ноябре 2020 года.

Аль-Арида, который считается видным лидером движения «Исламский джихад», был приговорен к пожизненному заключению за террористическую деятельность, в том числе за убийство солдат.

Получите ежедневное издание Times of Israel

По электронной почте и не пропустите наши самые важные новости Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями

Его адвокат сказал, что Аль-Арида утверждал, что он и другие беглецы слышали в СМИ сообщения о взломе с помощью небольших радиоприемников, которые они взяли с собой из тюрьмы.

На этой фотографии, предоставленной Пенитенциарной службой Израиля, в полу видна дыра после того, как шесть палестинских заключенных сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля, 6 сентября 2021 г. (Пенитенциарная служба Израиля через AP)

В петиции также подтверждено присутствие шестерых мужчин. Я пошел пешком в соседний арабский город Наура, в семи километрах (4,3 мили) от тюрьмы, где они купались и переодевались перед тем, как покинуть город.

Ссылаясь на просочившиеся детали допроса четырех схваченных беглецов, проведенного ШАБАК, особенно от известного лидера террористов Закарии аль-Зубайди, в сообщениях говорилось, что они умоляли нескольких жителей доставить в город Дженин на Западном берегу реки Иордан, но получили отказ.

Пленные беглецы рассказали ШАБАК, что они и их товарищи решили разделиться на три пары и спрятаться на севере Израиля, пока не успокоится приграничная зона Западного берега.

Израильская пограничная полиция в деревне Навара разыскивает шестерых палестинских беглецов, сбежавших из тюрьмы строгого режима на севере Израиля, 7 сентября 2021 г. (Flash90)

«Мы хотели достичь Западного берега, но знали, что на границе нас ждут большие войска», – говорится в петиции во вторник.

Полиция арестовала двух беглецов, в том числе Аль-Аридху, в Назарете в пятницу вечером. Через несколько часов двое других были арестованы в соседнем городе Шибли Умм аль-Ганнам. В обоих случаях израильские арабы, столкнувшиеся с беглецами, сообщили властям о подозрительных наблюдениях, что помогло их арестовать.

Махмуд Аль-Ардах – один из заключенных, сбежавших во время ареста. pic.twitter.com/XeNNC7xlEp – Джек Хури 10 сентября 2021 г.

Но согласно петиции, никто в Назарете не сообщил властям о нем и других беглецах, и они были случайно арестованы, когда их заметил полицейский патруль.



Шесть палестинских узников службы безопасности, сбежавших из тюрьмы Гильбоа в понедельник, 6 сентября 2021 года. По часовой стрелке слева вверху: Якуб Кадри, Мухаммад Аль-Арида, Махмуд Аль-Аредах, Ильхам Каммаджи, Закария Зубейди и Мунадил Нафиат (снимок экрана: палестинец заключенных пресс-служба)

Силы обороны заявили, что они приближались к позициям двух других людей – Ильхама Каммаджи и Манадила Нафиата, которые оба являются членами Исламского джихада.

Согласно Haaretz, официальные лица полагают, что Нафиат смог пробраться в Дженин после того, как на прошлой неделе он был опознан на видеозаписях системы безопасности через пограничный забор. В сообщении говорится, что, хотя силы все еще ищут Каммачи в Израиле, он, как полагают, перешел на Западный берег и направился в Дженин.

Израильские солдаты занимают позиции вдоль границы между северной частью Западного берега около Дженина и Израилем, когда они ищут палестинцев, сбегающих из тюрьмы строгого режима на прошлой неделе, на дороге, ведущей в город Дженин на Западном берегу, недалеко от Ган-Нир, Израиль 12 сентября 2021 г. (AP / Ариэль Шалит)

Растет обеспокоенность тем, что попытки поимки последних беглецов могут быть еще более осложнены, если им удастся добраться до многолюдного лагеря беженцев Дженин, района, который в значительной степени закрыт для израильских сил и палестинских властей.

Это потребует рейда ЦАХАЛа, что не только увеличит шансы израильских жертв, но и затруднит захват беглецов живыми. Израиль опасается, что мученики падут от них, учитывая, что большая часть палестинского народа уже чествовала их за свой дерзкий побег.

шесть выжил Из тюрьмы Гильбоа в предрассветные часы в прошлый понедельник утром они пробились через канализационную систему в своей камере и пустое пространство под тюрьмой.

ФАЙЛ. На этой фотографии из файла в понедельник, 6 сентября 2021 года, сотрудники полиции и тюремные охранники осматривают место побега шести палестинских заключенных за пределами тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Давление вокруг пенитенциарной системы Израиля растет после того, как в нескольких учреждениях вспыхнули пожары, и правительство отслеживает шесть палестинских беглецов с тех пор, как они проложили туннель два дня назад. В среду сообщалось о пожарах в нескольких тюрьмах на фоне попыток переселения заключенных в качестве меры предосторожности. (Фото AP / Sebastian Scheiner, файл)

Хотя официальные лица предупреждали, что беглецы могли планировать теракт, в петиции говорилось, что он «искал свободы, чтобы обнять мою мать».

Утверждается, что заключенные сверлили пластинами и зазубренными ручками и сбрасывали выкопанную землю в канализацию, в мусорные баки и полые проходы, которые они нашли в своих палатах.

Побег считается одним из худших побегов из тюрьмы в истории Израиля, и тюремная служба столкнулась с большой критикой после инцидента, сообщив о том, что Серия фатальных ошибок После шестерки удалось сбежать.

Сотрудники Times of Israel внесли свой вклад в этот отчет.