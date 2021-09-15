World

Вдохновитель побега из тюрьмы утверждает, что никому не помогал сбежать из тюрьмы Гильбоа

15 сентября, 2021
Toma Kulikov

Организатор побега из тюрьмы заявил на прошлой неделе из тюрьмы Гильбоа, что он и пятеро других беглецов спланировали свою операцию на девять месяцев вперед и не получили никакой помощи от других заключенных.

Во вторник вечером Махмуд Аль-Арида поговорил со своим адвокатом Расланом Махаджной, впервые после его ареста в пятницу, и сообщил новую информацию о побеге.

В среду ивритские СМИ процитировали петицию как хвастовство: «Я отвечаю за все планирование побега и раскопок». Он сказал, что они не получали никакой помощи ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами.

Но согласно Вторник отчетСледователи, расследующие побег в прошлый понедельник, полагают, что по меньшей мере 11 заключенных были причастны к рытью туннеля, которое началось в ноябре 2020 года.

Аль-Арида, который считается видным лидером движения «Исламский джихад», был приговорен к пожизненному заключению за террористическую деятельность, в том числе за убийство солдат.

Его адвокат сказал, что Аль-Арида утверждал, что он и другие беглецы слышали в СМИ сообщения о взломе с помощью небольших радиоприемников, которые они взяли с собой из тюрьмы.

На этой фотографии, предоставленной Пенитенциарной службой Израиля, в полу видна дыра после того, как шесть палестинских заключенных сбежали из тюрьмы Гильбоа на севере Израиля, 6 сентября 2021 г. (Пенитенциарная служба Израиля через AP)

В петиции также подтверждено присутствие шестерых мужчин. Я пошел пешком в соседний арабский город Наура, в семи километрах (4,3 мили) от тюрьмы, где они купались и переодевались перед тем, как покинуть город.

READ  Акция протеста против убийства 1400 дельфинов за один день на Фарерских островах, Дания

Ссылаясь на просочившиеся детали допроса четырех схваченных беглецов, проведенного ШАБАК, особенно от известного лидера террористов Закарии аль-Зубайди, в сообщениях говорилось, что они умоляли нескольких жителей доставить в город Дженин на Западном берегу реки Иордан, но получили отказ.

Пленные беглецы рассказали ШАБАК, что они и их товарищи решили разделиться на три пары и спрятаться на севере Израиля, пока не успокоится приграничная зона Западного берега.

Израильская пограничная полиция в деревне Навара разыскивает шестерых палестинских беглецов, сбежавших из тюрьмы строгого режима на севере Израиля, 7 сентября 2021 г. (Flash90)

«Мы хотели достичь Западного берега, но знали, что на границе нас ждут большие войска», – говорится в петиции во вторник.

Полиция арестовала двух беглецов, в том числе Аль-Аридху, в Назарете в пятницу вечером. Через несколько часов двое других были арестованы в соседнем городе Шибли Умм аль-Ганнам. В обоих случаях израильские арабы, столкнувшиеся с беглецами, сообщили властям о подозрительных наблюдениях, что помогло их арестовать.

Но согласно петиции, никто в Назарете не сообщил властям о нем и других беглецах, и они были случайно арестованы, когда их заметил полицейский патруль.

Шесть палестинских узников службы безопасности, сбежавших из тюрьмы Гильбоа в понедельник, 6 сентября 2021 года. По часовой стрелке слева вверху: Якуб Кадри, Мухаммад Аль-Арида, Махмуд Аль-Аредах, Ильхам Каммаджи, Закария Зубейди и Мунадил Нафиат (снимок экрана: палестинец заключенных пресс-служба)

Силы обороны заявили, что они приближались к позициям двух других людей – Ильхама Каммаджи и Манадила Нафиата, которые оба являются членами Исламского джихада.

READ  Палестинский лидер призывает к голосованию впервые за 15 лет на фоне надежд на устранение разногласий с США.

Согласно Haaretz, официальные лица полагают, что Нафиат смог пробраться в Дженин после того, как на прошлой неделе он был опознан на видеозаписях системы безопасности через пограничный забор. В сообщении говорится, что, хотя силы все еще ищут Каммачи в Израиле, он, как полагают, перешел на Западный берег и направился в Дженин.

Израильские солдаты занимают позиции вдоль границы между северной частью Западного берега около Дженина и Израилем, когда они ищут палестинцев, сбегающих из тюрьмы строгого режима на прошлой неделе, на дороге, ведущей в город Дженин на Западном берегу, недалеко от Ган-Нир, Израиль 12 сентября 2021 г. (AP / Ариэль Шалит)

Растет обеспокоенность тем, что попытки поимки последних беглецов могут быть еще более осложнены, если им удастся добраться до многолюдного лагеря беженцев Дженин, района, который в значительной степени закрыт для израильских сил и палестинских властей.

Это потребует рейда ЦАХАЛа, что не только увеличит шансы израильских жертв, но и затруднит захват беглецов живыми. Израиль опасается, что мученики падут от них, учитывая, что большая часть палестинского народа уже чествовала их за свой дерзкий побег.

шесть выжил Из тюрьмы Гильбоа в предрассветные часы в прошлый понедельник утром они пробились через канализационную систему в своей камере и пустое пространство под тюрьмой.

ФАЙЛ. На этой фотографии из файла в понедельник, 6 сентября 2021 года, сотрудники полиции и тюремные охранники осматривают место побега шести палестинских заключенных за пределами тюрьмы Гильбоа на севере Израиля. Давление вокруг пенитенциарной системы Израиля растет после того, как в нескольких учреждениях вспыхнули пожары, и правительство отслеживает шесть палестинских беглецов с тех пор, как они проложили туннель два дня назад. В среду сообщалось о пожарах в нескольких тюрьмах на фоне попыток переселения заключенных в качестве меры предосторожности. (Фото AP / Sebastian Scheiner, файл)

Хотя официальные лица предупреждали, что беглецы могли планировать теракт, в петиции говорилось, что он «искал свободы, чтобы обнять мою мать».

READ  Бениньо С. Акино III, бывший президент Филиппин, скончался в возрасте 61 года.

Утверждается, что заключенные сверлили пластинами и зазубренными ручками и сбрасывали выкопанную землю в канализацию, в мусорные баки и полые проходы, которые они нашли в своих палатах.

Побег считается одним из худших побегов из тюрьмы в истории Израиля, и тюремная служба столкнулась с большой критикой после инцидента, сообщив о том, что Серия фатальных ошибок После шестерки удалось сбежать.

Сотрудники Times of Israel внесли свой вклад в этот отчет.

ты серьезен мы ценим это!

Вот почему мы приходим на работу каждый день – чтобы предоставить таким взыскательным читателям, как вы, обязательные к прочтению материалы об Израиле и еврейском мире.

Пока у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, мы не внедрили платный доступ. Но поскольку журналистика, которую мы делаем, стоит дорого, мы приглашаем читателей, которым The Times of Israel стала важной, чтобы поддержать нашу работу, присоединившись к Сообщество The Times of Israel.

Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel. Бесплатные объявления, а также доступ к эксклюзивному контенту, доступному только членам сообщества Times of Israel.

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже участник? Войдите, чтобы не видеть это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *