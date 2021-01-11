Вебинар – Российская национальная идентичность и внешняя политика

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О вебинаре

Отношения США с Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны, и это одна из самых больших внешнеполитических проблем для администрации Байдена. Во время драматических и эпидемических геополитических изменений крайне важно не допустить дальнейшего ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией. Первый шаг к успеху – это лучшее понимание стратегических целей России и источников ее внешней политики. Как национальная идентичность России влияет на ее международную стратегию? Каковы последствия для США, Европы и Евразии?

О докторе Игоре Зевельфе

Игорь Зевельф – научный сотрудник Центра Вильсона. Он был профессором исследований национальной безопасности в Европейском центре исследований безопасности им. Джорджа К. Маршалла в 2017-2019 годах. Игорь Зевельф был научным сотрудником Международного центра ученых Вудро Вильсона и Центра безопасности и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне в 2016-2017 годах. Он также преподавал в Школе перспективных международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса в 2017 году. Игорь Зевельф был директором российского офиса Фонда Макартура в 2008-2016 годах. Он имеет степень доктора политических наук Института международных отношений и мировой экономики (ИМЭМО) в Москве, где он занимал должность заведующего отделом. Он был приглашенным профессором Вашингтонского университета, Калифорнийского университета в Беркли и колледжа Макаллистера, а также опубликовал пять книг и множество статей. Его текущие исследовательские интересы лежат в области национальных и национальных удостоверений личности, внешней политики и российско-американских отношений.