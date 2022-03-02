Веб-разработчики призывают Apple разрешить использование других движков на iOS

В последние годы Apple столкнулась с многочисленными обвинениями в антиконкурентной практике, и, похоже, это еще не все. На этот раз группа разработчиков запустила проект под названием «Открытая веб-рекламаЧто ставит перед Apple задачу разрешить использование других браузерных движков на iOS.

Группа хочет, чтобы разработчики могли получить доступ к тем же функциям, которые доступны в версии Safari для iOS. В то же время он просит Apple разблокировать iOS для сторонних браузерных движков.

Для тех, кто не знаком, iOS опирается на движок WebKit, который поддерживает не только Safari, но и весь веб-контент в операционной системе Apple. Это связано с тем, что, в отличие от macOS, приложения iOS должны использовать WebKit в качестве движка браузера. Другими словами, каждый веб-браузер или веб-приложение, которое вы видите на iOS, по сути является Safari, работающим под другой «поверхностью».

«Мотивация группы состоит в том, чтобы попытаться убедить Apple в том, что им необходимо разрешить использование других браузерных движков на iOS, чтобы iOS могла стать лучшей платформой для разработки вещей для современной сети», — пояснил Лоусон. Потому что прямо сейчас каждый браузер на iOS, будь то значок Chrome, Firefox или Edge, на самом деле является просто фирменной темой Safari, которая отстает. [other browsers] Потому что у него нет конкуренции с iOS».

Как говорится в группе, записыватьОднако ограничение приложений WebKit стало проблемой, поскольку разработчики даже не могут получить доступ к некоторым функциям Safari.

Например, полноэкранные возможности ограничены в сторонних браузерах, а Apple ограничивает интеграцию Apple Pay с Safari. В то же время веб-приложения не могут работать в полноэкранном режиме, а сторонние браузеры не предлагают возможность добавить веб-приложение на главный экран. Разработчики также жалуются на отсутствие Web NFC и других API в iOS WebKit.

Основная идея группы состоит в том, чтобы довести свои опасения до Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), чтобы убедить их в том, что Apple необходимо изменить свою политику.

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Safari уже некоторое время отстает от своих конкурентов, и это стало очевидным. Пользователи переключаются на другие веб-браузеры. Среди разработчиков существует консенсус по этому поводу. В Safari не хватает многих функций Они вынуждены использовать технологии Apple с большими ограничениями в своих приложениях.

У Apple, конечно же, есть свои причины для внедрения WebKit на iOS. Это не только удерживает пользователей под движком Safari, но и дает компании больший контроль над работой с веб-приложениями, что стало популярным среди платформ, запрещенных в App Store (таких как Облачные игры для Xbox от Microsoft).

Если Apple позволит разработчикам использовать сторонние браузерные движки с доступом ко всем API iOS, это в конечном итоге нанесет ущерб бизнесу App Store.

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