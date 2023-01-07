Веб-сайт Samsung подтверждает дату запуска серии Galaxy S23 до анонса

По слухам, скоро появится Samsung Unpacked для анонса серии Galaxy S23, и Samsung Колумбия, похоже, немного поторопилась с объявлением, разместив распакованную страницу немного раньше, чтобы подтвердить дату запуска Galaxy S23.

Первоначально ходили слухи, что запуск Galaxy S23 состоится в конце февраля, но, согласно официальному сайту Samsung в Колумбии, событие состоится 1 февраля.

Тизер мало что показывает, но он показывает новый дизайн камеры с изображениями листьев и сирени в углу, ссылаясь на недавно просочившиеся слухи о названиях цветов.

В сеть просочились рендеры серии Galaxy S23 последние несколько недельдемонстрирующий объектив S22 Ultra Style на всех трех моделях.

Вчера просочились изображения официально выглядящих Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra, не оставив ничего для воображения, включая цвета: хлопковый цветок, туманно-сиреневый, ботанический зеленый и фантомный черный.

Полные характеристики Galaxy S23 пока не разглашаются. Но ходили слухи о Galaxy S23 Ultra с датчиком камеры 200MP. Все это для обеспечения большей детализации и улучшения качества ночных фотографий. По слухам, Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus имеют улучшенный 50-мегапиксельный основной объектив. Все три модели получат Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 во всем мире Также, скорее всего, положит конец Exynos в Европе.

С выпуском Galaxy Unlocked 1 февраля дата запуска Galaxy S23 не за горами. Вскоре мы увидим все, что может предложить Samsung. Оставайтесь с нами для нашего полного охвата.

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