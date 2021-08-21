Ведущая российская нефтяная компания стремится расширить свою деятельность в Нигерии

Вторая по величине российская нефтяная компания “Лукойл” заявила, что планирует расширить свою деятельность в Нигерии.

Иван Рамановский, вице-президент организации, ответственной за Западную Африку, Европу и США, сделал это откровение во время визита посла Нигерии в Российской Федерации профессора Абдуллахи Шеху в четверг.







В заявлении посольства Нигерии Рамановски сказал, что финансовые возможности компании расширяют свои операции в новых областях инвестиций за счет партнерства с местными компаниями.

В заявлении говорится: «Одним из направлений внешней политики Нигерии является привлечение в страну прямых иностранных инвестиций. Эта цель получила практический импульс, когда профессор Абдуллахи Шеху, посол Нигерии в Российской Федерации, встретился в Москве в четверг, 19 августа, с вице-председателем комитета Лукойл, отвечающим за Западную Африку, Европу и США, Иваном Рамановским. 2021 г.

«Они обсудили двустороннее сотрудничество между Нигерией и Россией, в частности, Lucoil Investments в Нигерии.

«Там он выразил готовность сотрудничать с потенциальными корпорациями и частными лицами для взаимной выгоды. Напомним, что Нигерия и Россия договорились построить крупнейшую в Нигерии нефтяную энергетику и инфраструктуру, включая совместное предприятие между NNPC и находящейся в России ЛУКОЙЛом, совместное предприятие между НПЗ Нигерии в 2019 г .; Соглашение принято на Африканском саммите в Сочи, Российская Федерация.

«Lugoil Company Nigeria Limited, дочерняя компания группы компаний« Лукойл »и оператор нефтяного блока OML 140 в Нигерии, объявила о планах расширения операций в Лагосе, Нигерия».