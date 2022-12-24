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Ведущий балетмейстер Алексей Ратманский покидает АБТ в июне

25 декабря, 2022
Apollinariya Soloveva

На этой фотографии, предоставленной Американским театром балета, изображены Кевин Маккензи и Алексей Ратманский на репетиции спектакля «Любовь и гнев» в Центре искусств Сегерстром в 2020 году в Коста-Меса, Калифорния. своего места в Американском театре балета, компания объявила в четверг, 22 декабря 2022 года.

(Джейн Скьявоне/Американский театр балета через AP)