Ведущий балетмейстер Алексей Ратманский покидает АБТ в июне

НЬЮ-ЙОРК (AP) — В четверг труппа объявила, что Алексей Ратманский, один из самых знаменитых хореографов мира, покидает свой пост в Американском театре балета.

Ратманский, который является художником-резидентом АБТ. Он уйдет на 13 лет по истечении своего контракта в июне 2023 года. Компания высоко оценила его большой вклад, но заявила, что ничего не говорит о том, что Ратманский может делать дальше.

54-летний хореограф известен мировой публике — он создал произведения для бесчисленного количества трупп и является бывшим художественным руководителем балета Большого театра. — За его плодовитый талант и чрезвычайно разнообразный репертуар. Это включает в себя переосмысление старых классических произведений, таких как «Спящая красавица» и «Щелкунчик», и создание новых произведений, таких как «Взбитые сливки» или «Буковинские песни», на основе украинских народных песен.

Родившийся в Санкт-Петербурге, Россия, в семье русской матери и украинского отца, Ратманский вырос в Киеве, и его родители до сих пор живут там. Он ставил хореографию в Москве, когда началось вторжение России в Украину, и сразу же покинул страну. В сентябре Макартур был удостоен «гранта гения». Он исполнил «Военную эпитафию» в Pacific Northwest Ballet в Сиэтле, посвященную народу Украины. В ночь открытия, во время занавеса, украинский флаг был поднят и высоко поднят.

«Алексей сделал ABT неизмеримый подарок, — сказал Кевин Маккензи, покидающий свой пост художественный руководитель Американского театра балета. «Создание неизгладимого следа в нашей идентичности, расширение планки достижимого».

Будущий режиссер Сьюзен Джаффе отметила: «Необычайное видение танца Ратманского подняло балет на высоты, намного превосходящие то, что мы считали возможным 20 лет назад».

В своем заявлении Ратманский сказал: «Мое время в ABT было настоящей привилегией, предоставив мне уникальную возможность работать с его невероятными артистами … Я всегда буду благодарен за то, что провел здесь время».

Джаффе указала, что под ее новым руководством компания продолжит выполнять работу Ратманского и заказывать новые работы. ABT исполнят «Песни Буковины» в нескольких городах США в рамках своего весеннего тура 2023 года.