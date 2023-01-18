Существует риск новых диверсий со стороны России против военной промышленности Болгарии, заявил членам болгарского парламента Кристо Грозев, старший журналист группы журналистских расследований с открытым исходным кодом Bellingcat.

Журналист принял участие в дискуссии «Влияние дезинформации в условиях геополитического кризиса», организованной проевропейской коалицией «Демократическая Болгария» в формате видеоконференции.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск. Предполагаемое уголовное преступление Грошева не установлено, и никакой дополнительной информации не было обнародовано.

Гросев долгое время был занозой в боку Кремля, сыграв ключевую роль в ряде самых громких расследований Bellingcat, включая отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в британском городе Солсбери и отравление Кремля в 2020 году. Критик Алексей Навальный в поездке Пора в Сибирь.

В ходе конференции во вторник Грозев сообщил, что в апреле 2016 года он был там пытаться Главное разведывательное управление России (ГРУ) подготовило его к массовой дестабилизации Болгарии с помощью двух военизированных группировок по модели, уже реализованной в Черногории.

По данным первоначальной организации, около 700 человек из двух военизированных организаций планировали попытку захвата власти, по словам Гросева. По его словам, если бы операция прошла успешно, это привело бы к большой дестабилизации в Болгарии.

Грозев заявил, что эта операция проводилась при поддержке РПЦ и провалилась из-за ареста и превентивного задержания сотен участников военизированными формированиями, из которых только 30 удалось добраться до Софии. Он пояснил, что аналогичные попытки предпринимались в Кыргызстане и Казахстане.

Более подробно о деле Грозев не сообщил, но, по данным источников EURACTIV Bulgaria, оно связано с так называемой плановой освободительной операцией, которая провалилась 20 апреля 2016 года. Тридцать представителей радикальных националистических организаций тогда представились как «правительство болгарского народа», вышли протестовать перед Национальным собранием. Организаторами являются Болгарский военный союз «Васил Левски» и БНО «Шипка», объединенные в Национальный комитет спасения «Васил Левски».

Спустя шесть лет — в конце 2022 года — Госагентство национальной безопасности заявило, что расследует пророссийских радикалов по обвинению в преступлении против республики. Эти две пророссийские организации поддерживали тесные контакты с пропутинскими «Ночными волками», у которых также есть филиал своей организации, зарегистрированный в Болгарии.

Хотя сегодня большая часть основных СМИ относительно объективно освещает российскую агрессию, этого нельзя сказать о прошедшем периоде, особенно о периоде 2014-2015 гг. В ходе конференции Грозев сказал: «В тот период многие издания и телеканалы, подконтрольные олигархам в экономических отношениях с Россией, представили российскую версию относительно того, что происходит в Крыму и на Донбассе, что там происходят жесткие действия киевского режима.

Он пояснил, что из-за этого к началу войны на Украине в феврале 2022 года у значительной части болгарского населения уже сложилась чисто пророссийская или эмоционально отстраненная точка зрения, в которой придерживаются поговорки о том, что невиновных в этой войне нет. По словам Грозева, в ложном накоплении капитала в Болгарии виноваты СМИ.

Журналист подтвердил, что агрессивные действия России ведутся с 2011 года на болгарской земле, когда на складах военной промышленности началась серия взрывов. Генеральная прокуратура Болгарии объявила, что работает над этими делами, но информации о том, что получилось в ходе расследования, не поступало.

Огласки по этим вопросам практически нет. Подавляющее большинство населения понятия не имеет, что Россия уже более десяти лет ведет диверсионные боевые действия на болгарской земле. Если бы эта информация стала реальной частью информационной повестки, пояснил Гросев, значительная часть общества могла бы уже давно сформировать свое мнение о роли России и сегодня более критично отнеслась бы к сообщениям Кремля.

(Красин Николов | EURACTIV.bg)