Ведущий подкаста “Ответь всем” уйдет в отставку после обвинений в токсичной культуре

Пи Джей Фогт, популярный ведущий подкастовответить всемВ среду он ушел в отпуск после жалоб бывших коллег на то, что он и старший репортер способствовали созданию токсичной рабочей среды и выступили против усилий профсоюзов по диверсификации сотрудников.
И Фогт, и главный корреспондент Сроти Биннамини извинились в среду в комментариях в Twitter. Г-жа Беннамини также отошла от своей работы с подкастами, о чем говорится в электронном письме в среду вечером сотрудникам Gimlet Media, которые выпускают “Reply All” от генерального директора компании.
Обвинения прозвучали после того, как подкаст запустил вторую серию историй о дискриминации в популярном сериале Bon Appétit. С тех пор, как в прошлом году Джордж Флойд был убит полицейскими Миннеаполиса, редакции и средства массовой информации по всей территории Соединенных Штатов, в том числе The New York Times, столкнулись с новой критикой по поводу решения проблемы неравенства в своих рядах.
Эрик Эдингс, бывший сотрудник Gimlet, который был одним из организаторов подкаста “The Nod”, Он написал в Твиттере во вторник Этот «Ответить всем», в частности мистер Фогт и миссис Пиннаманени, способствовал «почти идентичной токсичной динамике», подобной той, которую они описывают в своей серии на Bon Appétit.
«Для меня я считал обманом формулировать эту историю таким образом, как будто они не были вовлечены в нечто подобное», – сказал г-н Эддингс в интервью в четверг.
Мистер Фогт, 35 лет Он сказал в Твиттере, что Он «с треском провалился как союзник», когда сотрудники присоединились к профсоюзу, и извинился перед всеми, кто был разочарован. «Я должен был подумать о том, что значит не быть на стороне движения, которое в основном возглавляют молодые производители красок в моей компании», – сказал он. «Я был ребенком, и я был придурком во многих смыслах».
Он сказал, что попросил разрешения уйти с шоу и нашел время, чтобы «подумать и послушать».
Г-жа Биннамани сказала в своих извинениях Ее поведение в отношении разнообразия и усилий по организации профсоюзов Это было «грязно, невежественно и больно». Она сказала в Твиттере: «Я не уделяла достаточно внимания цветным людям в Gimlet и должна была использовать свои силы, чтобы поддержать их и поднять их дальше».
Г-н Фогт и другой ведущий, Алекс Голдман, начали свой подкаст в 2014 году, адаптировав его из своего предыдущего радиошоу WNYC, «TLDR» (Слишком долго; никогда не читал). В последние годы сериалы «Ответь всем» привлекают слушателей. Телефонная афера в Индии звонит, мне Тюрьма строгого режима в Иллинойсе, И во время поездки на гитаре, которую режиссер слушал по радио в подростковом возрасте.
Представитель Spotify, которая приобрела Gimlet Media в феврале 2019 года, сказал, что “Reply All” продолжит выпускать эпизоды. Gimlet Media, г-н Фогт и г-жа Пиннаманени не сразу ответили на запрос о комментарии.
По словам Эддингса, во время кампании сотрудников по вступлению в профсоюзы в конце 2018 и начале 2019 года Фогт и Беннамани «агрессивно» противодействовали усилиям по диверсификации сотрудников Gimlet. Он сказал, что когда г-н Фогт узнал об усилиях по созданию профсоюзов, которые многие цветные люди в компании рассматривали как способ создать среду, в которой они могли бы преуспеть, г-н Фогт и г-жа Беннамани попытались сплотить поддержку против них.
Отправляя оскорбительные текстовые сообщения члену оргкомитета, г-н Фогт сказал, что «разорвал его на части», – сказал г-н Эдингс, до такой степени, что этот человек плакал.
В какой-то момент мистер Эддингс сказал, что встречался с мистером Фогтом, и попросил его перестать клеветать на него и других. Г-н Фогт сказал, что он не восприимчив к жалобам на то, что цветной персонал считает, что у них нет возможности выступить, сказал г-н Эдингс.
В другом случае, сказал он, когда он попытался выразить обеспокоенность по поводу неравенства в отношении Гимлета, член высшего руководства сказал г-ну Эдингсу, что она неохотно обсуждает с ним проблемы, потому что он всегда казался «очень злым».
Мистер Эддингс вспоминает, как подумал: «Я расстроен, потому что это место могло быть лучше».
Несколько бывших коллег высказались в Twitter, чтобы поддержать г-на Эддингса, цветных сотрудников и другие группы меньшинств в компании.
Бриттани Люс, бывшая сотрудница Gimlet, которая вместе с мистером Эддингсом организовала “The Nod”, сказала, что понимает вопросы других людей о профсоюзе и о том, что это будет значить для них, но сильное сопротивление мистера Фогта и миссис Беннамани шокирует. и мучительно.
«Было так много дней, что я просто просыпалась в слезах», – сказала г-жа Люси, которая покинула Gimlet в начале прошлого года. «Я видел, через что проходят многие мои коллеги, пытаясь сообщить то, что, как мне казалось, было очень простым – людям, которые якобы хотели бы выступать за более справедливое рабочее место, но особенно действовали в совершенно другом месте. путь. Это было тяжело “.
Ситуация становилась все более опасной, поскольку переговоры продолжались, и г-н Фогт и г-жа Беннамани оказывали давление на сотрудников, чтобы они не присоединялись, сказала г-жа Люси, которая была первым чернокожим сотрудником Gimlet, когда она пришла в компанию в 2015 году. Она сказала, что чувствовала, что они хотят чтобы сохранить статус-кво компании – Цветные сотрудники, которые годами говорили, не обладали разнообразием и справедливой заработной платой. Союз был услуга Составлено руководством в апреле 2019 года.
Лидия Булгрин, управляющий директор Gimlet, сообщила сотрудникам в электронном письме в среду, что г-н Фогт уходит в отставку.
«С того момента, как я приехала в Гимле, стало ясно, что наша культура должна работать, и нужно было изменить многое, чтобы сделать это место лучше и более справедливым», – сказала г-жа Булгрин, добавив, что процесс коллективных переговоров был «По характеру конфронтационный».
«В Gimlet мы творчески работаем в совместных командах», – сказала она. «Это действительно полезная и тяжелая работа. Иногда она требует честных и сложных разговоров. Но эти разговоры следует вести с уважением».
Реджи Хилл Участвуйте в отчетности.