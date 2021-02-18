Ведущий подкаста “Ответь всем” уйдет в отставку после обвинений в токсичной культуре

Пи Джей Фогт, популярный ведущий подкастовответить всемВ среду он ушел в отпуск после жалоб бывших коллег на то, что он и старший репортер способствовали созданию токсичной рабочей среды и выступили против усилий профсоюзов по диверсификации сотрудников.

И Фогт, и главный корреспондент Сроти Биннамини извинились в среду в комментариях в Twitter. Г-жа Беннамини также отошла от своей работы с подкастами, о чем говорится в электронном письме в среду вечером сотрудникам Gimlet Media, которые выпускают “Reply All” от генерального директора компании.

Обвинения прозвучали после того, как подкаст запустил вторую серию историй о дискриминации в популярном сериале Bon Appétit. С тех пор, как в прошлом году Джордж Флойд был убит полицейскими Миннеаполиса, редакции и средства массовой информации по всей территории Соединенных Штатов, в том числе The New York Times, столкнулись с новой критикой по поводу решения проблемы неравенства в своих рядах.

Эрик Эдингс, бывший сотрудник Gimlet, который был одним из организаторов подкаста “The Nod”, Он написал в Твиттере во вторник Этот «Ответить всем», в частности мистер Фогт и миссис Пиннаманени, способствовал «почти идентичной токсичной динамике», подобной той, которую они описывают в своей серии на Bon Appétit.