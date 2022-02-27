Ведущий Sky Sports News расплакался в эфире, увидев, как дети бегут от российских войск в Украине

Ведущая Sky Sports News Хейли МакКуин расплакалась в прямом эфире после просмотра новостных кадров о детях, бегущих из Украины, и о том, как родители прощаются со своими детьми, когда российские войска продвигаются к Киеву.

42-летний шотландский телеведущий разволновался, представляя предварительно записанное интервью с Джоном Стоунзом, которое последовало за сегментом о звездах спорта, пострадавших от вторжения в Россию.

МакКуин рассказала сегодня, что только что наблюдала за своими коллегами по Sky News из украинской столицы Киева и расстроилась, увидев, как маленькая девочка держит под каждой рукой по кукле, напоминающей ей ее дочь Айлу.

Диктор была одета в синюю блузку и желтую юбку — цвета украинского флага — чтобы продемонстрировать свою поддержку истерзанной войной страны во время российского вторжения.

Зрители поспешили похвалить МакКуин за ее «мужественный» жест, в то время как другие выразили надежду, что ведущая будет «в порядке» после «трудного» репортажа.

Хейли МакКуин, демонстрируя свою поддержку, нося цвета украинского флага, сказала, что плакала в прямом эфире после того, как только что увидела кадры детей, бегущих из Украины, и родителей, прощающихся со своими детьми.

Женщин и детей эвакуировали из Донецкой области Украины 20 февраля из-за российского вторжения.

МакКуин, опубликовавший сегодня пост в Instagram, сказал: «За эти годы я освещал множество трагических историй на Sky Sports и горжусь тем, что являюсь профессионалом и сдерживаю эмоции, но вчера по какой-то причине это действительно поразило меня».

С тех пор, как я стала матерью, я думаю, что по-другому смотрю на мир и определенно становлюсь более чувствительной.

Так или иначе, я немного расстроился в прямом эфире, мы начали с репортажей о реакции спорта на российское вторжение в Украину, и я смотрел репортаж моих коллег из Sky News из Киева.

Это были фотографии детей, бегущих из Украины, родителей, прощающихся со своими детьми, и особенно одной маленькой девочки, держащей под каждой рукой плюшевого мишку, завернутой в снежный костюм и шапку, как и Айла.

Мне стало немного неловко, когда я был в эфире, но я не мог выкинуть мысли из головы.

Я знаю, что мы должны оставаться нейтральными как журналисты, но я носила цвета как мелочь, чтобы дать украинцам, моим друзьям и коллегам понять, что я думаю о них, солидаризирующихся в самые мрачные времена.

«Спасибо за тревожные сообщения, все мои мысли теперь с народом Украины и всеми пострадавшими».

Когда МакКуин дал отрывок о звездах спорта, пострадавших от вторжения в Россию, это стало эмоциональным.

После этого несколько человек похвалили МакКуина за то, что он был одет в синее и желтое, а также за то, что он смело продолжил клип, несмотря на вспышки гнева.

Один из сторонников написал в Твиттере: «Хоуп Хейли МакКуин чувствует себя хорошо». Казалось, она начала плакать во время того последнего репортажа за кадром».

Другой добавил: «Я не уверен, что произошло, но похоже, что Хейли МакКуин начала плакать посреди репортажа на SkySportsNews».

Поддержка Маккуина продолжала проявляться, поскольку третий сторонник написал: «LovingHayleyMcQueen носит синее и желтое на @SkySportsNews».

В то время как четвертый написал: «Спасибо, @HayleyMcQueen», а затем смайлик с сине-желтым сердцем: «Сегодня утром. Немного класса и мужества. Также я надеюсь, что с тобой все в порядке. Это был трудный момент, но ты блестяще восстановился. , Шлю все наилучшие пожелания вам и вашим.» .

Сегодня российские войска вошли в Харьков, второй по величине город Украины, после того как их ночные попытки захватить столицу Киев потерпели неудачу. READ Недавние Олимпийские игры: Краевский выиграл золото в личном зачете | Виды спорта

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что пока на Украине продолжаются боевые действия, Киев и Москва проведут мирные переговоры на границе с Беларусью.

Офис президента Украины заявил, что две делегации встретятся «без предварительных условий» у реки Припять, к северу от Чернобыля.

России пока не удалось захватить украинскую столицу Киев в ходе боев в субботу вечером и в воскресенье утром.

Но российские войска вошли в Харьков, второй по величине город Украины, в воскресенье утром, поскольку поступали сообщения об уличных боях, на которых, по всей видимости, видна горящая российская военная машина.

По данным ООН, на данный момент убито не менее 240 мирных жителей Украины.

По меньшей мере 200 000 человек бежали из Украины в три страны, и только 150 000 человек пересекли границу с Польшей.