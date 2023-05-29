Великая эволюция Micro House

Вы можете подумать, что существует очень много способов, которыми робот-мышь может пройти лабиринт, но за свою почти 50-летнюю историю участники соревнований Micromouse снова и снова доказывали ошибочность этого предположения. На видео после перерыва [Veritasium] Он берет нас в чудесное путешествие по Разработка микромыши боты для соревнований.

Цель Micromouse проста: добраться до конечной (центральной) площади лабиринта за кратчайшее время. Участникам не разрешается обновлять программирование своих автомобилей после того, как сборка была раскрыта в начале мероприятия. За прошедшие годы появилось много инноваций, которые сейчас могут показаться очевидными, но в то время были новаторскими.

Первая, самая очевидная задача — найти центр лабиринта. Простая стена в первом событии 1977 года превратилась в вариации алгоритма «заливки». Сначала все роботы останавливались, прежде чем повернуться, пока кто-то не понял, что можно срезать углы под 45 градусов и двигаться по диагонали, если робот будет достаточно плотным. Кратчайший маршрут не всегда самый быстрый, так как поворот сильно теряет скорость, поэтому иногда можно улучшить время, выбрав немного более длинный руль с меньшими углами.

Большая скорость хороша только в том случае, если вы можете сохранять контроль, поэтому многие роботы теперь оснащены пропеллерами, которые всасывают их, что увеличивает тягу. Это привело к скорости до 7 м/с и усилию на поворотах до 6 G. Даже пылинки могут привести к потере сцепления с дорогой, поэтому все участники используют ленту для очистки колес перед стартом. Многие выигрышные прогоны теперь составляют менее 10 секунд, что требует множества итераций конструкции для увеличения контролируемой скорости и снижения веса.

Все эти инновации начинались как эксперименты, и красота Microhouse в том, насколько они доступны. Для начала не требуется большого бюджета, а технический барьер для входа ниже, чем когда-либо. Ранее мы рассматривали другой дизайн Micromouse. Даже если они не крошечные, мы не можем насытиться крошечными роботами.