Великобритания блокирует веб-трансляцию ООН российской встречи по Украине

По словам дипломатов, Великобритания заблокировала веб-трансляцию неофициального заседания Совета Безопасности ООН по Украине в среду, на котором должен выступить уполномоченный по правам ребенка России, которого Международный уголовный суд хочет арестовать по обвинению в военных преступлениях. Россия сообщила членам совета, что дебаты по Украине будут сосредоточены на «эвакуации детей из зоны конфликта», и указала, что появится комиссар Мария Львова Белова.

Такие встречи проходят в штаб-квартире ООН, а не в зале Совета Безопасности, и брифинги могут проводиться виртуально. Все 15 членов совета должны согласиться на то, чтобы Организация Объединенных Наций разрешила им транслироваться онлайн. Дипломаты заявили во вторник, что Великобритания заблокировала онлайн-трансляцию, потому что Россия не подтвердила, кто ее увидит. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил действия Великобритании в Twitter.

«Отныне Россия будет блокировать веб-трансляцию ООН всех таких встреч, ссылаясь на пункт о британской цензуре», — написал Полянский. Позже во вторник Россия подтвердила, что Львова Белова выступит на пресс-конференции.

В прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Львовой Беловой, обвинив их в незаконной депортации сотен детей из Украины и незаконной перевозке людей в Россию после вторжения в Москву 24 февраля. , 2022. Москва не скрывает программу по переброске тысяч украинских детей в Россию, а преподносит ее как гуманитарную акцию по защите детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий.

В прошлом месяце постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча членов Совета безопасности, запланированная на среду, была запланирована задолго до заявления МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой Беловой. Дипломаты говорят, что трансляция ООН блокируется редко. Однако в прошлом месяце Китай заблокировал веб-трансляцию неофициального заседания Совета Безопасности ООН, созванного США по вопросу о нарушениях прав человека в Северной Корее.

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