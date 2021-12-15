Великобритания будет сопротивляться контролю над китайским и российским киберпространством

Великобритания заявила, что будет выступать против того, что она называет попытками России и Китая навязать национальный суверенитет над коммуникациями и новыми технологиями, которые будут определять 21 век.

Соединенное Королевство считает Китай и Россию стратегическими конкурентами, чье стремление взять под контроль некоторые ключевые технологии, такие как искусственный интеллект, квантовые вычисления и дизайн микропроцессоров, может поставить под угрозу безопасность Запада и относительно свободный Интернет.

«Китай и Россия продолжают выступать за усиление национального суверенитета над киберпространством в качестве ответа на вызовы безопасности», — говорится в Национальной стратегии Великобритании в отношении Интернета, которая будет опубликована в среду.

Британия заявила: «Дискуссии о правилах, регулирующих киберпространство, будут все чаще становиться местом систематической конкуренции между великими державами и столкновения ценностей».

Великобритания заявила, что эта конкуренция будет оказывать все большее давление на свободный Интернет, поскольку крупные державы и крупные технологические компании продвигают конкурирующие взгляды на технические стандарты и управление Интернетом.

Согласно Национальному индексу кибернетической мощи Belfer Centre Cyber ​​2020 при Гарвардском университете, США остаются крупнейшей кибердержавой в мире, за ними следуют Китай, Великобритания, Россия и Нидерланды.

Китай и Россия неоднократно отрицали обвинения Запада в том, что кто-то из них стоял за кибератаками.

Москва и Пекин заявили, что Запад не в состоянии читать им лекции о хакерских атаках или технологиях, которые они решили разрабатывать.

Великобритания заявила, что 6-е поколение, искусственный интеллект, микропроцессоры и ряд квантовых технологий, включая квантовые вычисления, квантовое зондирование и квантовое посткодирование, являются приоритетами для развития.

По ее словам, защита данных станет более важной.

«Эта инфраструктура является жизненно важным национальным достоянием», — заявила Великобритания. «Мы будем играть более важную роль в обеспечении надлежащей защиты данных при их обработке, передаче или хранении в больших масштабах, например, во внешних центрах обработки данных».

Обновлено: 14 декабря 2021 г., 23:23