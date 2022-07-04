Великобритания введет новые санкции против Беларуси и российских СМИ

Великобритания заявила во вторник, что введет экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси за ее поддержку российского вторжения в Украину, а также ввела санкции против шести россиян, которые, по ее словам, распространяли дезинформацию.

Пакет для Беларуси будет включать запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиона долларов США), включая экспорт продукции нефтепереработки, высокотехнологичных компонентов и предметов роскоши, а также импорт белорусского железа и стали. Великобритания также запретит большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

«Белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволив России использовать свою территорию, чтобы ущипнуть Украину, запуская войска и ракеты с ее границ и запуская российские самолеты через ее воздушное пространство», — говорится в заявлении британского правительства. Великобритания уже повысила импортные пошлины на ряд товаров из Беларуси на 35 процентных пунктов и ввела санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и высокопоставленных государственных чиновников.

Великобритания вместе с западными союзниками ввела санкции против российской элиты, банков и стратегических предприятий после вторжения России в Украину в феврале. Россия заявляет, что проводит «специальную военную операцию» на Украине. Шесть россиян, названных британским министерством финансов в понедельник, в основном были связаны с веб-сайтами SouthFront и NewsFront, которые, по словам Великобритании, «распространяли дезинформацию об Украине и продвигали ложную информацию российского правительства о российском вторжении в Украину».

Великобритания также ввела санкции в отношении United World International, которую она назвала «новостным интернет-сайтом, продвигающим пророссийскую дезинформацию». В соответствии с санкциями финансовые учреждения Великобритании обязаны немедленно заморозить любые активы, которыми они владеют от имени подпадающих под санкции лиц или компаний, и сообщить о них правительству. (доллар = 0,8267 фунта)

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