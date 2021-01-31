Великобритания вводит новые въездные визы для миллионов жителей Гонконга, спасающихся от угнетения Китая | Гонконг

Новая визовая система предлагает миллионы Гонконг Путь к британскому гражданству будет открыт в воскресенье, когда Великобритания откроет свои двери для тех, кто хочет избежать репрессий Китая в отношении инакомыслия.

Начиная с полудня воскресенья, любой, у кого есть британский заграничный паспорт (BNO), и члены его семьи смогут подать онлайн-заявку на визу, которая позволит им жить и работать в Великобритании. Через пять лет они могут подать заявление на получение гражданства.

Схема иммиграции является ответом на решение Пекина в прошлом году ввести Закон о национальной безопасности В Гонконге для подавления огромных и зачастую жестоких демократических протестов.

Британия обвиняется Китай Чтобы выполнить свое обещание до передачи Гонконга в 1997 г., что финансовый центр сохранит основные свободы и независимость в течение 50 лет. Лондон утверждал, что моральный долг – защищать своих бывших колониальных подданных.

«Мы чтили наши глубокие исторические связи и дружбу с народом Гонконга и защищали свободу и независимость», – сказал премьер-министр Борис Джонсон о схеме на этой неделе.

Китай гневно ответил на предложение визы В пятницу объявлены паспорта БНО Он не будет признан действительным проездным документом или удостоверением личности.

Этот шаг был во многом символическим, поскольку жители Гонконга, как правило, используют свои паспорта или удостоверения личности, чтобы покинуть город.

Но Пекин заявил, что готов принять «дополнительные меры», что вызвало опасения, что власти могут попытаться помешать жителям Гонконга уехать в Великобританию.

Синди, которая приземлилась в Лондоне на прошлой неделе, является одной из тысяч жителей Гонконга, которые покинули свои родные города после того, как прошлым летом Пекин ввел строгий закон о национальной безопасности на этой территории.

«Выкорчевать себя таким образом непросто. Деловая женщина и мать двух маленьких детей, которая не назвала свою фамилию, потому что боялась последствий выступления против китайского правительства», – сказала: «Но в прошлом году дела пошли еще хуже. , правительство действительно отталкивало нас ».« Все, что мы ценим – свободу. Выражение мнения, честные выборы, свободы – может разрушиться. Гонконг больше не такой, каким мы его знали, и это больше не было местом, которое мы могли бы назвать своим домом.

«Китайское правительство заявило, что не исключает самую суровую тактику», – сказала она. «Я думаю, они могут критиковать их, если десятки тысяч молодых профессионалов начнут уезжать, потому что это определенно вызовет беспокойство в экономике Гонконга, а им это совсем не понравится».

Неясно, сколько жителей Гонконга примут это предложение, тем более что коронавирус ограничивает глобальные полеты и создает болезненные экономические трудности во многих частях мира, включая Великобританию.

Паспорт BNO доступен примерно 70% из 7,5 миллионов жителей Гонконга, а количество обращений за ним увеличилось более чем на 300% с момента принятия Закона о национальной безопасности в июле прошлого года, и по состоянию на середину января было зарегистрировано 733 000 его владельцев.

Великобритания ожидает, что в следующем году из Гонконга прибудет до 154 000 человек и до 322 000 человек прибудет в течение пяти лет.

В последнее время паспорт BNO стал одним из немногих способов покинуть Гонконг в надежде начать новую жизнь за границей, поскольку власти массово арестовывают сторонников демократии и пытаются очистить беспокойный город от несогласных взглядов.

Стелла, в прошлом специалист по маркетингу, планирует вскоре переехать в Великобританию с мужем и трехлетним сыном.

«Закон о национальной безопасности от 2020 года дал нам последний импульс, потому что его положения в корне криминализируют свободу выражения мнения», – сказала она.

В соответствии с визовой схемой те, кто надеется переехать, должны продемонстрировать, что у них достаточно средств, чтобы содержать себя и свои семьи не менее шести месяцев.

Жители Гонконга, которые уже находятся в Великобритании и помогают другим переехать, говорят, что многие из первых претендентов, как правило, принадлежат к образованному среднему классу, часто имеют молодые семьи и имеют достаточно денег для финансирования своего переезда.

«Большинство людей, с которыми мы говорили, – это семьи с детьми младшего школьного или детсадовского возраста», – сказал Ник, активист группы Lion Rock Hill UK, попросивший не называть его имени.

Ранее на этой неделе Великобритания заявила, что около 7000 человек переехали за последние шесть месяцев в соответствии с отдельной системой отпусков за нарушение правил (LOTR). Они также смогут подать заявление на получение выездной визы для получения гражданства.

«BNO определенно является спасательной шлюпкой для жителей Гонконга», – сказал Майк, ученый-медик, недавно переехавший со своей семьей в Манчестер.

Агентство Франс Пресс и Ассошиэйтед Пресс внесли свой вклад в этот отчет.