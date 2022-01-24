Великобритания выводит часть сотрудников посольства из Украины, поскольку Борис Джонсон предостерегает Россию от планирования «блицкрига»

Соединенное Королевство начало отзыв сотрудников и членов их семей из посольства Великобритании в Украине, поскольку Борис Джонсон предупредил, что Россия планирует «блицкриг, который может уничтожить Киев».

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей были отозваны из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России», — заявили в МИД в понедельник.

Джонсон предупредил президента Владимира Путина, что вторжение в Украину будет «катастрофическим шагом», который может втянуть Россию в затяжной кровавый конфликт.

Премьер-министр сказал, что не верит, что война неизбежна и что есть шанс, что «это чувство все еще возобладает».

Но, подтвердив, что некоторые британские сотрудники покинули посольство, он сказал: «Мы считаем, что сейчас было бы разумно внести некоторые изменения.

«По данным разведки очень ясно, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп, и план блицкрига, который может уничтожить Киев, — это план, который видят все.

«Мы должны дать понять Кремлю и России, что это будет катастрофический шаг».

Он предупредил, что украинский народ будет сопротивляться любому вторжению и «с точки зрения России (это будет) болезненный, насильственный и кровавый акт».

«Я думаю, что людям в России очень важно понять, что это может быть новая Чечня».

Великобритания объявила о решении уволить некоторых сотрудников посольства в нерабочее время. мы Команда семьи От всего персонала посольства уйти страна.

Неосновным сотрудникам посольства США также сообщили о том, что они могут покинуть страну, и гражданам США настоятельно рекомендуется сделать то же самое.

Этот шаг был сделан на фоне эскалации напряженности из-за наращивания российской военной мощи в стране. Украина граница Было мобилизовано около 100 000 солдат.

тогда В понедельник он заявил, что приведёт в боевую готовность дополнительные силы и направит на восток больше кораблей и боевых самолётов. Европа.

В понедельник официальный представитель Бориса Джонсона сообщил, что в Украине остались 30 дипломатов, включая посла Великобритании.

История продолжается

«Посольство Великобритании остается открытым, и мы продолжим работать вместе с партнерами Украины», — написала посол Мелинда Симмонс в Twitter.

Пресс-секретарь Джонсона предупредил Москву, чтобы она не проявляла дальнейших признаков агрессии.

Выступая в понедельник в обеденное время, он сказал: «Работая с нашими союзниками по НАТО и другими, мы едины в том, чтобы ясно дать понять, что это будет крупной стратегической ошибкой с серьезными последствиями. Мы готовы действовать».

Он также сказал, что, хотя некоторые британские военные участвовали в обучении украинских сил, «нет абсолютно никаких планов по отправке британских боевых частей в Украину».

Напряженность не утихла после пятничных переговоров министра иностранных дел Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве.

«Военные действия России могут начаться в любое время», — говорится в заявлении посольства США, и говорится, что официальные лица «не смогут эвакуировать граждан США в такой чрезвычайной ситуации, поэтому граждане США, находящиеся в настоящее время в Украине, должны планировать свои действия соответствующим образом».

Министерство иностранных дел добавило: «Условия безопасности, особенно вдоль украинской границы, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения. они регулярно происходят по всей Украине, в том числе и в Киеве».

Россия отрицает какие-либо планы военных действий на Украине.

Официальные лица подчеркнули, что этот шаг находится на рассмотрении в течение некоторого времени и не отражает снижения поддержки Украины со стороны США.

в русский Госдеп обвинил страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины с помощью дезинформации.

Великобритания в воскресенье обвинила президента Путина в заговоре с целью назначения промосковского деятеля на пост главы украинского правительства..

Министерство иностранных дел предприняло необычный шаг, назвав бывшего украинского депутата Еввина Мурраева возможным кандидатом в Кремль.

«Обнародованная сегодня информация подчеркивает масштабы российской деятельности, направленной на саботаж Украины, и дает представление о мышлении Кремля», — говорится в заявлении госсекретаря Лиз Трасс.

«Россия должна снизить эскалацию, прекратить свои кампании агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии».

В воскресенье МИД России написал в Твиттере, что МИД «распространяет дезинформацию», и призвал его «прекратить эти провокационные действия» и «прекратить распространять чепуху».