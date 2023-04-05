Великобритания заблокировала веб-трансляцию ООН с участием уполномоченного по делам детей России, разыскиваемого по обвинению в военных преступлениях | Объединенные Нации

Великобритания заблокировала веб-трансляцию ООН неформального заседания Совета безопасности в среду на Украине, на котором должен выступить уполномоченный России по правам ребенка, разыскиваемый Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях.

Встреча на этой неделе будет посвящена «эвакуации детей из зон конфликта», и Россия заявила во вторник, что в ней примет участие комиссар Мария Лавова-Белова. Такие заседания не проводятся в зале Совета Безопасности, и все 15 членов совета должны согласиться на разрешение веб-трансляции Организации Объединенных Наций.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в прошлом месяце выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Лавовой-Беловой, обвинив их в незаконном похищении детей из Украины и незаконном перемещении людей из Украины в Россию после вторжения России 24 февраля. 2022.

«Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации», — говорится в заявлении представителя посольства Великобритании в ООН в Нью-Йорке. «Если она хочет отчитаться за свои действия, она может сделать это в Гааге».

Дипломаты говорят, что веб-трансляции Организации Объединенных Наций редко бывают запрещены. Однако в прошлом месяце Китай заблокировал веб-трансляцию неофициального заседания Совета Безопасности ООН, созванного США и посвященного нарушениям прав человека в Северной Корее.

Дело в том, что Львова-Белова заявила во вторник, что готова вернуть детей в Украину, если об этом попросят их семьи.

Украина обвиняет Россию в «краже» более 16 тысяч детей с начала наступления год назад. Россия заявляет, что «спасает» детей из зон боевых действий и имеет процедуру воссоединения их с семьями.

Во время пресс-конференции во вторник Львова-Белова заявила, что с начала конфликта «ни один представитель украинских властей» не связывался с ней по поводу депортированных детей.

Он сказал, что родители могут отправить ему электронное письмо, чтобы найти детей.

«Напиши мне… чтобы найти твоего ребенка», — сказала она.

Москва не скрывает план, который привел в Россию тысячи украинских детей, а преподносит его как гуманитарную акцию по защите сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский ответил на попытку Великобритании заблокировать веб-трансляцию: «Отныне Россия будет блокировать все веб-трансляции ООН с подобными встречами, ссылаясь на «оговорку о цензуре Великобритании».

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам в прошлом месяце, что неформальное заседание членов Совета безопасности в среду было запланировано задолго до объявления МУС и что оно не было опровержением обвинений против Путина и Лавовой-Беловой. .

Согласно заявлению, распространенному во вторник офисом Львова-Белова, с 29 марта 16 детей из девяти семей воссоединились с украинскими родственниками.

Он отказался публиковать полный список украинских детей, вывезенных в Россию.

Согласно отчету, 380 украинских сирот были помещены в приемные семьи в России, в том числе 22 несовершеннолетних, брошенных в Мариуполе — портовом городе, который был почти стерт с лица земли, прежде чем он был захвачен российскими войсками в прошлом году.

Львова-Белова сказала, что усыновленным детям дали российское гражданство вместо их украинского гражданства.

Reuters и Agence France-Presse внесли свой вклад в этот отчет