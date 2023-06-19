Великобритания заморозит российские активы, пока Украина не выплатит репарации

ЛОНДОН, 19 июня (Рейтер) — В понедельник Великобритания представила закон, который позволяет санкциям против России оставаться в силе до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию.

Новый закон позволит британскому правительству сохранить санкции в отношении России, пересмотрев объем санкций. В законе говорится, что санкции могут использоваться для поощрения возмещения ущерба со стороны России.

«Поскольку Украина продолжает защищаться от российской агрессии, ужасные последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении огромны и будут огромными», — проницательно сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс.

«С нашими сегодняшними новыми мерами мы усиливаем подход Великобритании к санкциям, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за возмещение ущерба стране, на которую она так безрассудно напала».

После вторжения в Украину в прошлом году Великобритания заморозила активы на 18 миллиардов фунтов (23 миллиарда долларов) и ввела санкции в отношении 1550 россиян, включая Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба «Челси».

Британское правительство также заявило, что подпавшие под санкции россияне, которые заявляют, что поддерживают Украину, теперь получат новый способ пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины.

«Это добровольный процесс, посредством которого лица, имеющие право на участие в программе, могут подать заявку на финансирование с конкретной целью поддержки восстановления и реконструкции Украины», — говорится в заявлении правительства.

«Не будет никакого принуждения людей к поощрению перевода средств, а также не будет никаких препятствий для пожертвований».

(1 доллар = 0,7808 фунта)

(Отчетность Кайли Маклеллан и Эндрю Макаскилл, сценарий Сачина Равикумара)

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.