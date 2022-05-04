Великобритания запрещает фирмам по связям с общественностью и бухгалтерским фирмам вести дела с Россией — ПОЛИТИКО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила в среду, что Великобритания запретит российским компаниям доступ к британским бухгалтерским услугам, консультационным услугам по вопросам управления и связям с общественностью.

Согласно плану, британские сервисные фирмы в этих секторах не смогут экспортировать продукцию российским предприятиям, многие из которых пользуются этими услугами для поддержки своих собственных экспортных операций.

«Отключение доступа России к британским службам усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет обеспечить провал Путина в Украине», — сказал Трасс. Она добавила, что отношения с режимом Путина «морально несостоятельны».

По данным британского правительства, эти сервисные компании составляют 10 процентов российского импорта из сектора услуг Великобритании. В прошлом году в Великобритании Экспорт услуг С Россией 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, что составляет около 37 процентов всего товарооборота между двумя странами. Бизнес-услуги составили 476 миллионов фунтов стерлингов в этом экспорте.

«Наш экспорт профессиональных услуг имеет исключительную ценность для многих стран, и именно поэтому мы изолированы от России», — сказал министр бизнеса Кваси Квартинг.

Множество крупных британских пиар-фирм уже закрыли свои операции в России. Многие другие британские компании, предоставляющие бизнес-услуги, такие как Deloitte, EY, KPMG и PwC, уже выходить Россия в ожидании санкций.

Трасс также объявил о 63 новых наказаниях за блокировку российских пропагандистских каналов RT и Sputnik и принуждение социальных сетей, интернет-сервисов и магазинов приложений к блокировке их контента.

Под санкции также подпадают лица, связанные с российским государственным Первым каналом, в том числе военные корреспонденты, которых Великобритания определила как примкнувших к российским силам в Украине, в том числе Евгений Поддубный, Александр Коутс и Дмитрий Стечин.