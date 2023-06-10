Великобритания заявила, что «крупное наступление» Украины прорвало первую линию обороны России

Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере М113 (Рейтер)

украинец Войска «прорывают» первую линию Русский обороны в нескольких регионах на востоке и юге Украины, британский заявили начальники оборонных ведомств.

В своем последнем отчете разведки Великобритания Министерство обороны (Министерство обороны) заявило, что за последние 48 часов в нескольких частях страны были проведены «значительные» украинские операции.

В Минобороны добавили, что украинские силы «вероятно продвинулись» и «прорвали первую линию российской обороны». Однако в других областях «украинский прогресс был медленнее».

Между тем действия русских были «смешанными»: «некоторые подразделения, вероятно, проводили заслуживающие доверия маневренные оборонительные операции, в то время как другие отступали в некотором беспорядке на фоне растущих сообщений о потерях русских, когда они отступали через свои собственные минные поля».

В обновлении добавлено: «Российские ВВС были необычайно активны над югом Украины, где воздушное пространство гораздо более мягкое для России, чем для других частей страны. Однако остается неясным, эффективны ли тактические авиаудары».

Это произошло после того, как Владимир Зеленский похвалил вооруженные силы страны за укрепление позиций в ожесточенных боях на востоке Донецкой области Украины.

В видеообращении вчера украинский президент сказал, что в Донецкой области шли «очень тяжелые бои».

Выделив город Бахмут, где киевские силы пытаются отбить территорию у оккупированных ими российских войск, он добавил: «Я благодарен тем, кто добился таких результатов. Молодцы Бахмут. Шаг за шагом».

Кроме того, Россия за ночь запустила ракеты и ударные беспилотники по Полтавской области в центральной Украине, нанеся «некоторый ущерб инфраструктуре и оборудованию» военного аэропорта Миргород, заявил в субботу губернатор региона.

Губернатор Дмитрий Лунин сообщил в мессенджере Telegram, что в результате атаки с применением баллистических и крылатых ракет повреждены восемь частных жилых домов и несколько автомобилей.