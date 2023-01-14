Великобритания заявила, что направит в Украину танки Challenger

Градирни Ровенской АЭС в Вараше, Украина. (Майкл Робинсон Чавес/The Washington Post/Getty Images)

Глава Международного агентства по атомной энергии должен посетить Украину на следующей неделе, чтобы наладить постоянное присутствие специалистов по безопасности на всех атомных электростанциях страны.

«Генеральный директор Раффаэле Мариано Крочи на следующей неделе установит в Украине постоянное присутствие экспертов по ядерной безопасности на всех ядерных объектах страны, что значительно ускорит усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по предотвращению ядерных аварий во время нынешнего военного конфликта», — говорится в заявлении наблюдательного органа ООН по ядерным вопросам.

Находясь под контролем России Запорожская АЭС Уже с членами команды МАГАТЭ на месте эксперты также будут размещены на Хмельницкой АЭС на западе Украины «в ближайшие дни». В МАГАТЭ заявили, что Гроши отправится на юг Украины и на Ровенские АЭС, а также на Чернобыльскую площадку, чтобы организовать работу двух членов МАГАТЭ на каждой площадке.

Гроши встретится с высокопоставленными чиновниками правительства Украины в Киеве Звонил снова и снова Зона ядерной безопасности и охраны вокруг Запорожья. Киев обвинил Россию в использовании станции в качестве прикрытия для совершения атак, зная, что она не может открыть огонь, не поразив один из шести реакторов станции в Украине. Тем временем Москва заявила, что украинские войска нацелились на базу.

«Я полон решимости сделать столь необходимую буферную зону реальностью как можно скорее. Мои консультации с Украиной и Россией продвигаются, хотя и не быстро. Я уверен, что зона будет согласована и реализована в ближайшее время», — сказал Грасси.

Согласно сообщению, последняя оставшаяся резервная линия электропередач Запорожской электростанции на 330 киловольт была вновь подключена к станции после того, как она была отключена на прошлой неделе.

Крочи также «повторил свою серьезную обеспокоенность давлением, с которым сталкиваются сотрудники ЗАЭС, и потенциальными последствиями для ядерной безопасности и защиты», говорится в заявлении.

«Сокращение численности персонала ЗАЭС из-за продолжающегося военного конфликта в сочетании с психологическим стрессом и отсутствием членов семьи, покинувших территорию, создали беспрецедентную ситуацию для любого персонала АЭС», — сказал он.