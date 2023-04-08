Великобритания заявила, что попытка России подорвать энергосистему Украины, скорее всего, потерпела неудачу

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Россиякампания по краху УкраинаЕдиная энергосистема в прошлую зиму «вероятно, дала сбой», британский заявили начальники оборонных ведомств.

В своем последнем информационном бюллетене Министерство обороны Он говорит, что с начала марта 2023 года крупномасштабные дальние атаки на энергетическую инфраструктуру Украины стали редкостью.

Далее в отчете говорится, что энергетическая ситуация в Украине «скорее всего улучшится» с приходом более теплой погоды.

После того, как вторжение застопорилось, Россия начала наносить удары по ключевым объектам энергетической инфраструктуры, а Организация Объединенных Наций заявила, что в конце прошлого года было уничтожено 50 процентов энергосистемы.

В Минобороны добавляют: «Сетевые операторы Украины продолжают поставлять сменные трансформаторы и другие критически важные компоненты. Транспортировка и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно высоковольтных трансформаторов весом не менее 100 тонн.

Энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Вполне вероятно, что планирование и подготовка к предстоящей зиме уже начались».

Это произошло после того, как министры обороны Великобритании предупредили, что Россия продвинулась в центральный Бахмут, поскольку многомесячная битва за город на востоке Украины достигла критического момента.

Российские войска захватили западный берег реки Пахмутка, поставив под угрозу основной путь снабжения Украины.

Министерство обороны добавило, что после медленного прогресса в последние дни «российские силы обрели некоторый импульс».

«Россия добилась дальнейших успехов и теперь, вероятно, продвинется в центр города», — заявили в Минобороны.

«Вполне вероятно, что основной маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города находится под серьезной угрозой».

Атака России на Бахмут была в центре внимания самого крупного сражения конфликта, который идет уже четырнадцатый месяц.