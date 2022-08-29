Великобритания заявила, что Россия «потеряла десятки тысяч военнослужащих» из-за войны с Украиной

Горящий российский танк на дороге к западу от Киева (AFP через Getty Images)

Россия Десятки тысяч военнослужащих были потеряны из-за конфликта в Украина бушует Министерство обороны (Министерство обороны) сказала она.

25 августа Президент России Владимир Путин Он издал указ об увеличении российских вооруженных сил на 140 тысяч человек.

Неясно, связано ли это увеличение с солдатами-добровольцами или же ежегодные плановые показатели по призыву были перенесены в попытке поддержать российские вооруженные силы.

«В любом случае, согласно действующему законодательству, указ вряд ли существенно продвинется в направлении усиления боевой мощи России в Украине.

Это потому, что Россия потеряла десятки тысяч солдат. Призвано очень мало военнослужащих по контракту; И технически призывники не обязаны проходить службу за пределами территории России».

В субботу Минобороны заявило, что российские войска активизировали свои атаки на Донбассе. В министерстве заявили, что, несмотря на увеличение количества атак, России не удалось добиться значительных успехов на местности.

Несмотря на неудачный региональный прогресс, все еще есть опасения по поводу безопасности Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе.

Российские силы контролируют объект с марта, и официальные лица обеспокоены возможным повреждением завода обеими сторонами в результате артиллерийского огня..

Украинское энергетическое агентство «Энергоатом» заявило: «В то же время из-за присутствия российской армии, ее вооружения, техники и взрывчатых веществ на электростанции существуют значительные риски для безопасной эксплуатации ЗАЭС.

«В результате периодических бомбардировок инфраструктура электростанции повреждена, есть риски утечки водорода и разброса радиоактивных материалов, высок риск возгорания».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что ситуация в Запорожье остается «шаткой» после того, как два из шести ее реакторов были повторно подключены после бомбардировки, в результате которой атомная станция была остановлена ​​впервые в ее истории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские войска подвергают опасности Европу, размещая войска на объекте, в то время как Организация Объединенных Наций призвала подписать соглашение для обеспечения безопасности объекта.