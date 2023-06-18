Украинский солдат ведет огонь по российским позициям в Бахмуте (AFP через Getty Images)

Россия И Украина Большое количество убитых и раненых военных Владимир Зеленскийвыселить силы Кремль силы с оккупированных территорий, британский официальные лица заявили в воскресенье.

российский президент Президент России Владимир ПутинИх потери, вероятно, были самыми высокими с момента разгара Бахмутской битвы в марте. Министерство обороны добавлены в их регулярную оценку.

Наиболее ожесточенные бои развернулись в юго-восточной части Запорожской области, вокруг Пахмута и на западе в восточной части Донецкой области Украины.

В то время как в сводке британской разведки сообщалось, что Украина вела наступление в этих районах и добилась «небольшого прогресса», в нем говорилось, что российские войска проводят «относительно эффективные оборонительные операции» на юге.

Украинские военные также сообщили, что за последние сутки Россия нанесла 43 авиаудара, четыре ракетных удара и 51 обстрел из систем залпового огня.

Согласно их заявлению, путинские солдаты продолжают сосредоточивать свои усилия на наступательных операциях на промышленном востоке Украины с упором на удары в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Лимана в Донецкой области страны, где состоялось 26 боевых столкновений.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки двое мирных жителей погибли, трое получили ранения.

Тяжеловооруженные украинские боевики прибывают в Константиновку (AFP via Getty Images)

В Херсонской области погиб один мирный житель и еще четверо получили ранения, а губернатор Запорожской области Юрий Малашко сообщил, что в результате российских обстрелов 20 населенных пунктов пострадал один человек.

Владимир Рогов, представитель назначенной Москвой администрации в частично оккупированной Запорожской области, заявил в воскресенье, что украинские силы взяли под контроль село Пятикатки на линии фронта в Запорожье.

Сергей Прачук, представитель регионального правительства на юго-западе Одесской области, добавил, что люди президента Украины Зеленского уничтожили «очень важный» склад боеприпасов недалеко от оккупированного Россией портового города Геническ в Херсонской области.

История продолжается

«Утром наши вооруженные силы нанесли сильный удар», — сказал Прачук в видеообращении в воскресенье утром, опубликованном на его Telegram-канале.

Украинские солдаты готовят противобеспилотную пушку в Бахмуте (AFP через Getty Images)

Западные военные аналитики и официальные лица предупреждают, что украинское контрнаступление с целью вытеснения кремлевских сил с оккупированных территорий с использованием передового оружия, поставленного Западом, для атак вдоль 1000-километровой (600-мильной) линии фронта, может затянуться надолго. время.

В последние дни группа африканских лидеров совершила самопровозглашенную «миссию мира» как на Украине, так и в России, чтобы попытаться положить конец их почти 16-месячной войне, но визит завершился в субботу без каких-либо явных признаков прогресса. .

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил российскому диктатору Путину, что война в Украине должна прекратиться.