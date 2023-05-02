Бригады ВСУ готовятся к предстоящему решающему весеннему наступлению против российских войск

Бригады ВСУ готовятся к предстоящему решающему весеннему наступлению против российских войск

Россия По последним данным британской разведки, у нее «недостаточно боеприпасов для успеха» в Украине.

Москва ждет Украина запускать Весенняя контратакапосле нескольких месяцев кровавых сражений, когда линия фронта почти не пострадала, но тысячи людей были убиты.

Оценки американской разведки были там 20 тысяч погибших русских И более 80 000 травм с начала декабря.

Между тем, британское министерство обороны заявило, что разногласия в российской командной иерархии становятся все более очевидными, особенно в связи с тем, что социальные сети связаны с заявлениями российских военных. Президент России Владимир Путин’Заместитель министра обороны генерал-полковник Михаил Мезенцев был отправлен в отставку всего через восемь месяцев.

Министерство обороны заявило: «Увольнение Мезинцева не было немедленно подтверждено, но предположения о его будущем подчеркивают, в какой степени логистические проблемы остаются в центре внимания неуверенной кампании России в Украине.

У России не хватает боеприпасов для успешной атаки.

«Нехватка боеприпасов приводит к внутренним разногласиям, в первую очередь между Министерством обороны России и группой Вагнера».

Группа Вагнера — наемническая организация. который был на переднем крае войны. По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, половина убитых в России — бойцы Вагнера.

Анализ Министерства обороны также следует за главой группы Вагнера. Евгений Пригожин Он предположил, что огромные потери русских в Бахмуте, в частности, можно объяснить нехваткой техники (потери там были в пять раз выше, чем в остальной части Великобритании).

«Было бы в пять раз меньше, будь у нас больше боеприпасов», — сказал Пригожин.

Пригожин был необычайно откровенен в отношении усилий российской армии в последние месяцы, часто давая понять, что любой успех его наемников был Полностью независим от Кремля.

Министерство обороны заявило, что этот фундаментальный недостаток в логистике имел серьезные последствия за кулисами.

История продолжается

Россия по-прежнему уделяет первостепенное внимание мобилизации своей оборонной промышленности. Но она все равно не соответствовала требованиям военного времени.

«В то время как российские политические лидеры настаивают на успехе на поле боя, российские специалисты по логистике застряли между ними».

Тем временем Украина планирует использовать сотни бронемашин и танков, подаренных Западом, что также помогло ей обучать войска.

украинский президент Владимир Зеленский Он также предупредил, что Украина стремится восстановить Крым Полуостров — конфискованный в 2014 году — тоже.

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