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Великобритания заявляет, что российский военный подрядчик «вербует тяжелобольных заключенных, чтобы увеличить их число»

30 октября, 2022
Apollinariya Soloveva

а Русский Военный подрядчик вербует осужденных с серьезными проблемами со здоровьем, в том числе Вирус иммунодефицита человека В рамках подхода, который ставит «количество выше опыта или качества», предупредили начальники британских оборонных ведомств.

В ее последнем брифинге разведки он сказал Министерство обороны (современныйОн сказал, что группа Вагнера может нанять заключенных для помощи в строительстве 200-километровой укрепленной линии обороны на востоке. Украина.

В Минобороны писали: «27 октября 2022 года русский монгол Евгений Пригожин разместил в Интернете, по-видимому, признание утверждений о том, что его частная военная компания «Группа Вагнера» изменила свои стандарты и вербует российских осужденных с тяжелыми заболеваниями. включая ВИЧ и гепатит С.

Роль группы Вагнера значительно изменилась после вторжения России в Украину. В предыдущих конфликтах она поддерживала относительно высокие стандарты набора, так как многие ее операторы ранее работали профессиональными российскими солдатами».

«Прием заключенных с серьезными проблемами со здоровьем подчеркивает подход, который теперь ставит количество выше опыта или качества», — сказала она.

Прежде чем добавить: «Недавно Пригожин обсуждал планы создания 200-километровой оборонительной линии «линия Вагнера» ​​на востоке Украины. Это предприятие потребует большой рабочей силы.

«Существует реальная вероятность того, что некоторые новобранцы-осужденные будут первоначально привлечены к работе по строительству обороны».

Группа Вагнера — это частная военная компания, которая действует как российская наемническая организация со связями с правительством, что Кремль отрицает.

Он принадлежит Евгению Пригожину, бизнесмену, имеющему тесные связи с Владимиром Путиным, который также предположительно управляет «фермой троллей» в России, агентством интернет-исследований.

Он один из многих правителей, в отношении которых Запад недавно ввел санкции в ответ на российское вторжение в Украину.

отдельно , России велели не приостанавливать жизненно важную зерновую сделку с Великобританией.

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Министерство обороны России в субботу объявило о приостановке жизненно важной сделки по экспорту зерна при посредничестве Организации Объединенных Наций, в рамках которой из Украины было экспортировано более девяти миллионов тонн, что привело к снижению мировых цен на продовольствие.

В качестве причины такого шага министерство назвало предполагаемую атаку украинских беспилотников на корабли ВМФ России в Черном море, пришвартованные у берегов оккупированного Крыма. Украина отрицает нападение, которое, по словам Москвы, произошло рано утром в субботу.

После решения российского правительства госсекретарь Джеймс Клеверли сказал: «Инициатива Организации Объединенных Наций по зерну Черного моря играет важную роль в достижении глобальной продовольственной безопасности.

«Россия должна позволить экспорту зерна достичь голодающих в мире».

По словам назначенного Россией губернатора Севастополя Михаила Развоева, «корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотника в акватории Севастопольской бухты» — это не подтверждено ни одним другим источником.

Министр иностранных дел Украины заявил, что Россия «использует ложный предлог», чтобы оправдать свое решение приостановить сделку по зерну.

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