Великобритания заявляет, что российские хакеры нацелены на критическую западную инфраструктуру

БЕЛФАСТ, 19 апреля (Рейтер) — Агентство кибербезопасности правительства Великобритании предупредило в среду об угрозе, которую представляют для критически важной западной национальной инфраструктуры хакеры, симпатизирующие России и ее войне с Украиной.

Пророссийские «хактивисты» проводят в основном безобидные онлайн-кампании, которые искажают основные общедоступные веб-сайты или отключают их от сети. Тем не менее, некоторые из этих групп активно планируют способы нанести реальный ущерб, говорится в предупреждении Британского национального центра кибербезопасности (NCSC), входящего в состав разведывательного агентства GCHQ.

«Некоторые заявили, что хотят добиться более разрушительного и разрушительного воздействия на важнейшую национальную инфраструктуру Запада, включая Великобританию», — говорится в сообщении NCSC.

«Мы ожидаем, что эти группы смогут оказать такое влияние, особенно если системы плохо защищены», — говорится в предупреждении, опубликованном для прессы на двухдневной конференции, организованной NCSC и GCHQ в Белфасте.

Хотя такие группы могут быть идеологически мотивированы и поддерживать интересы российского государства, они «не подлежат формальному государственному контролю», говорится в предупреждении.

«Это делает их менее предсказуемыми», — говорится в сообщении.

Успешная кибератака на критически важную национальную инфраструктуру, такую ​​как электросеть или водоснабжение, может быть чрезвычайно разрушительной и нанести серьезный ущерб реальному миру.

NCSC предупредил, что такие атаки, для выполнения которых обычно требуются очень высокие технические навыки и ресурсы, «неосуществимы» группами хактивистов «без посторонней помощи», но могут стать «более эффективными со временем». «.

Однако эта помощь может быть уже на месте.

В одном из десятков документов разведки США, опубликованных в Интернете за последние недели, с грифом «совершенно секретно» содержится предупреждение о том, что пророссийская хакерская группа под названием «Заря» проникла в сети газовой инфраструктуры Канады.

Согласно этому «совершенно секретному» документу, копия которого была просмотрена Reuters, группа предоставила сотрудникам ФСБ России скриншоты, показывающие, что они смогли «увеличить давление в клапанах, отключить сигнализацию и инициировать неустановленное аварийное отключение газораспределительной станции». .

Агентство Reuters не проводило независимой проверки подлинности документов. Несколько стран поставили под сомнение подлинность некоторых документов, в том числе Великобритания, которая заявила, что информация содержит «серьезные неточности».

Сообщил Джеймс Пирсон; Монтаж Грант МакКул

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