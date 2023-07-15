Великобритания заявляет, что российские военачальники сталкиваются с растущей критикой со стороны своих подчиненных.

Владимир Путин (через Reuters)

Министерство обороны Великобритании заявило, что российское военное руководство сталкивается с растущим уровнем критики со стороны подчиненных за недовольство его действиями в войне на Украине.

В своем последнем отчете разведки министерство обороны процитировало увольнение российского генерал-майора Яна Попова, который был уволен после резкой критики военного руководства в просочившемся видео, предназначенном для его войск.

Господин Попов, командовавший 58-й общевойсковой армией, воевавшей на фронте в Украина Под Запорожьем, по его словам, руководство Минобороны России «наносило удары сзади, жестоко обезглавливая армию в самый тяжелый и напряженный момент».

Министерство обороны заявило, что Россия регулярно увольняла командиров с начала вторжения, но увольнение Попова было примечательным, потому что «он был уволен, по-видимому, за выражение беспокойства, а не за предполагаемую плохую работу».

Министерство написало в Твиттере: «Комментарии Попова привлекают внимание к сильному недовольству, которое многие офицеры, вероятно, питают к высшему военному руководству. Жалобы во многом повторяют жалобы, высказанные владельцем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным до его мятежа в июне 2023 года».

Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, станет все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Герасимова.

Это последовало за сообщениями о том, что группа наемников Вагнера — боевые силы России на передовой в Украине — больше не участвовала в боевых действиях «каким-либо существенным образом» после своего повстанческого движения, по словам официальных лиц США.

Поскольку военное ближайшее окружение Владимира Путина взволновано, российский президент также признал, что юридически группа не существует.

Пентагон заявил, что группа из 25 000 боевиков во главе с внушающим страх полевым командиром Евгением Пригожиным покинула страну.

«Мы не видим, чтобы силы Вагнера в какой-либо степени участвовали в поддержке боевых действий в Украине», — заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

История продолжается

Президент Путин заявил, что Пригожин отклонил предложение своих бойцов служить в составе российской армии.

Он сообщил Ъ, что многие лидеры группы поддержали план, который во время недавних переговоров в Москве возглавит высокопоставленный представитель Вагнера.

Он сказал, что ответ Пригожина был: «Мужчины не согласны с этим решением».

На вопрос, будет ли группа сохранена, Оттен сказал: «Нет закона о частных военных организациях. Его не существует».

В прошлом месяце Пригожин начал восстание против военного руководства России, но оно отступило после того, как союзник Путина, президент Беларуси Лукашенко, выступил посредником в сделке.

Местонахождение главы группы Вагнера неизвестно, но вчера в российских чатах появилась непроверенная фотография его в нижнем белье.