Великобритания заявляет, что российские авиаудары не оказали «ощутимого влияния» на войну, но вызвали «повсеместные разрушения»

Нелла Зеленская держит куклу, принадлежащую ее внучке (AP)

Русский Авиаудары не оказали «ощутимого влияния» на ход войны Министерство обороны (Министерство обороны) говорится в последнем обновлении.

Хотя Россия не смогла завоевать господство в воздухе в УкраинаВ Минобороны заявили, что применение неуправляемых боеприпасов вызвало «обширные разрушения» на Донбассе.

В министерстве заявили, что без превосходства в воздухе российские силы были вынуждены нанести удары с воздуха вглубь страны, чтобы помешать передвижению украинских сил.

В обновлении добавлено: «Неспособность России подавить или уничтожить стратегические системы ПВО Украины в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической авиационной поддержки наземным маневрирующим элементам, что способствовало провалу наступления на Киев.

В результате активность российской авиации в основном ограничивалась нанесением глубоких ударов с применением крылатых ракет воздушного и наземного базирования для нарушения движения украинских подкреплений и припасов.

«Однако сами по себе эти удары не оказали заметного влияния на конфликт, и вполне вероятно, что в результате российские запасы высокоточных ракет будут значительно истощены».

В прошлом месяце российские силы перенаправили свои усилия на спорный регион Донбасса после того, как им не удалось захватить важные части Украины, в том числе районы вокруг Киева.

В Минобороны заявили, что из-за применения неуправляемых ракет в районе Донбасса нанесен значительный побочный и гражданский ущерб.

Украинский чиновник заявил, что, несмотря на ожесточенные бои в Донбассе, украинские силы отбили часть города Северодонецк.

Сергей Хайди, губернатор Луганской области, заявил, что украинские силы отвоевали 20 процентов территории, хотя российские войска находятся на грани захвата всей Луганской области.

Чтобы помочь украинской оборонной операции, Соединенные Штаты объявили, что направят в страну ракетные комплексы большой дальности.

«Этот новый пакет предоставит им новые возможности и передовое вооружение, в том числе HIMARS с полевыми боеприпасами, для защиты своей территории от наступления России», — говорится в заявлении президента Джо Байдена.

Соединенное Королевство Он также пообещал направить в Украину больше ракетных комплексов средней дальности, заявил на неделе министр обороны Бен Уоллес.