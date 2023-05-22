Великобритания заявляет, что Россия создает «элитные» военно-воздушные силы после того, как украинские авиаудары «показали очень плохие результаты»

Вид на разрушенный авиаударами жилой дом в Харьковской области, Украина.

Вид на разрушенный авиаударами жилой дом в Харьковской области, Украина.

Россия Создает «элитную» группу ударной авиации после предыдущих авиаударов, «сильно неэффективных» в Украинапо данным Соединенного Королевства.

Москва провела серию жестоких терактов Ракетные обстрелы мирных жителей инфраструктуры по всей Украине в рамках продолжающегося нападения на страну.

Но Украина смогла перехватить множество воздушных ударов с помощью своих систем обороны — и на прошлой неделе Киев заявил, что сбил шесть самолетов. Российские гиперзвуковые ракеты «не остановить»хотя Россия якобы отказаться этот.

Великобритания Министерство обороны (DoD) в своем последнем ежедневном обновлении предположило, что Россия сейчас стремится модернизировать свои ударные силы ВВС.

Предполагается, что новая группа под кодовым названием «Шторм» будет включать в себя различные типы самолетов, от бомбардировщиков до ударных вертолетов, каждый из которых будет играть «важную роль в миссиях по наземным атакам».

Минобороны также заявило: «Создание группы подчеркивает, как Россия оценивает эскадрильи регулярных ВВС, которые серьезно отстают в своей основной функции по нанесению авиаударов по украинским позициям».

Говорят, что Украина использует ЗРК Патриот — Одна из самых совершенных систем в арсенале США — сбивать российские ракеты.

План Москвы по модернизации своих военно-воздушных сил появился в связи с подготовкой к долгожданной украинской войне. контр-атака.

используя спутниковые снимки, BBC Выяснилось, что Москва строит укрепления вдоль побережья и в оккупированных областях Украины.

В Москве также утверждали, что за самолетом стоял Киев Загадочная атака беспилотников на Кремль, Где находится резиденция российского правительства в начале этого месяца.

Украина отрицала свою причастность и неоднократно делала это утверждал Работает только на защиту от России и на восстановление оккупированных земель.

Россия сократила многие свои торжества Ежегодный Парад Победы Кроме того, это движение было истолковано как ссылка на то, насколько истощены ресурсы страны после 15 месяцев войны.

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