Владимир Путин заявил, что его силы работают над «денацизацией» Украины. (через Рейтер)

Русское командование утверждает, что бой идет Украина Отголоски советской войны против нацистов во Второй мировой войне теряют доверие у общественности, говорится в последнем брифинге из Министерство обороны.

президент Президент России Владимир Путин Он постоянно проповедовал русскому народу, что Украина находится во власти нацистов, стремящихся вести войну против их страны.

Он воспользовался советским опытом Второй мировой войны, когда миллионы россиян погибли, сдерживая гитлеровский Третий рейх, когда он вторгся в страну.

Мистер. положить его в Я мог бы сравнить этот опыт с попыткой придать убедительности вторжению в Украину, которое он назвал «специальной военной операцией».

В своем последнем обновлении МО пишет: «Российское государство изо всех сил пытается сохранить последовательность в основном нарративе, который используется для оправдания войны: что вторжение аналогично советскому опыту Второй мировой войны.

18 апреля 2023 года российские государственные СМИ сообщили об отмене в этом году парадов памяти Бессмертного полка Великой Отечественной войны из соображений безопасности.

На самом деле, власти, вероятно, были очень обеспокоены тем, что участники прольют свет на предмет разговора. Потери России.«

Обновление относится к лидеру Коллекция Вагнера Евгений Пригожин Его наемники участвуют в кровавой битве против украинских войск в городе Бахмут, что вызывает вопросы о том, как Россия искореняет нацистов.

Министерство обороны продолжило: «Это следует из того, что владелец группы «Вагнер» Евгений Пригожин публично спросил, есть ли на Украине «нацисты», что противоречит оправданию войны Россией.

Тем временем Минобороны России заявило, что захватило еще три района в городе Бахмут.И в Донецкой области.

Считается, что силы, захватившие более Бахмут входит в коллекцию Вагнера. наемники.

Кровавая битва была описана как самый ожесточенный конфликт на сегодняшний день с окопной войной, напоминающей Первую мировую войну.

«Воздушно-десантные войска сковывали украинские части на флангах и поддерживали движение штурмовых групп на взятие города», — говорится в последнем бюллетене военного ведомства России.