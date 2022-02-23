Великобритания избегает гнева Путина благодаря «надежным и диверсифицированным» поставкам газа: «Мы не зависимы» | наука | Новости

Это происходит на фоне продолжающейся эскалации напряженности между Россией и Западом из-за фаворитов «тотального вторжения» в Украину. Сегодня Германия объявила, что заморозит долгожданный газовый проект «Северный поток — 2» (СП-2) в ответ на сообщение президента России Владимира Путина о наращивании почти 200 000 военнослужащих на границе с Украиной. Теперь есть опасения, что Россия может отреагировать сокращением газа в Европе, которую она поставляет примерно на 40 процентов.

Но г-н Квартенг подчеркнул, что у Великобритании дела обстоят не так плохо, как у ЕС. Он сказал Express.co.uk: «У нас одна из самых надежных и разнообразных энергосистем в мире, причем половина наших поставок газа поступает из британских территориальных вод. «Все это означает, в отличие от других стран Европы, что мы никоим образом не зависим от поставок российского газа». Вместо этого основная часть британского импорта газа поступает из Норвегии, традиционно надежного торгового партнера. Между тем, похоже, что ЕС пострадает от последствий повышения цен, поскольку Путин, похоже, готов сократить поставки из блока.

Даниил Пушков из Российского совета по международным делам сказал Express.co.uk: «Последствия будут огромными не только для Германии, но и для всего Европейского Союза, потому что он не может так быстро диверсифицировать поставки. «Но это будет иметь большее влияние в среднесрочной перспективе, потому что NS2 еще не запущен, поэтому Берлин не зависел от него как от источника поставок газа». Но Британия не в ясной позиции, что, вероятно, будет означать снижение поставок в Европу.

Глобальный скачок цен. Пушков добавил: «Ожидание запуска СП-2, который должен был обеспечить огромные объемы газа, может со временем стабилизировать цены на энергоносители на рынке. READ Экипаж экспедиции разблокирует 65 единиц ЛУЧА для перевозки грузов на Землю. «Теперь вполне вероятно, что цены на газ и нефть продолжат расти во всем мире, потому что Германия и Европа будут изо всех сил пытаться найти альтернативного спонсора, способного предоставить такое же количество газа. Если это вообще возможно». Читайте также: Путин выступил с ужасным предупреждением Западу после запуска ядерной ракеты

И хотя Великобритания не зависит от российского газа, она все еще страдает от последствий повышения цен, поскольку страдает от продолжающегося энергетического кризиса. После того, как несколько поставщиков энергии обанкротились из-за того, что не смогли справиться с ростом мировых цен на газ, были выставлены счета для домохозяйств, которым пришлось сменить поставщика. Счета за электроэнергию для миллионов британцев вырастут еще больше, а ценовой потолок (тарифный потолок) вырастет до 2000 фунтов стерлингов в апреле, т. е. на 50 процентов. Г-н Квартенг сказал Express.co.uk: «В конце концов, газ стоит дорого, а возобновляемые источники энергии дешевы. Чтобы защитить потребителей в долгосрочной перспективе и лучше оградить Великобританию от волатильности мировых рынков, нам нужно стать более самостоятельными. и генерировать больше энергии». Чистота в Великобритании. «Проще говоря, чем более чистую, дешевую и безопасную энергию мы производим дома, тем меньше мы будем зависеть от дорогих цен на газ, установленных на мировых рынках».