Великобритания и союзники объявили о введении ограничений на российскую нефть, чтобы «перекрыть путинские финансовые потоки»

Под запрет попала и российская нефть (Рейтер)

другой Великобритания G7 Страны, Австралия и Европейский Союз договорились об ограничении цены за баррель в размере 60 долларов (49 фунтов стерлингов). Русский сырой масло.

Ограничение призвано сократить доходы России от стран-импортеров нефти. Великобритания уже ввела запрет на импорт российской сырой нефти и с 5 декабря введет новые ограничения, которые коснутся страхования, судоходства и брокерских услуг.

Канцлер Джереми Хант заявил: «Великобритания будет поддерживать Украину и ее народ, пока длится война Путина.

«Мы не откажемся от нашей поддержки и продолжим искать новые способы перекрыть финансовые потоки Путина везде, где только сможем».

Европейский Союз Председательство, которое занимает Чешская Республика, написало в Твиттере, что «послы только что достигли соглашения об ограничениях цен на российскую морскую нефть», хотя решение еще должно быть утверждено с помощью формальностей.

Российская нефть марки Urals торговалась по цене около 70 долларов за баррель, с дисконтом к нефти марки Brent, мировой рекордной цене, которая в пятницу вечером составила 86,50 долларов за баррель.

Ограничение выше, чем просят Украина и Польша, но ниже, чем предлагают некоторые страны.

ОПЕК и ее союзники, включая Россию, должны встретиться в воскресенье, чтобы принять решение о будущей добыче.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничение цен значительно сократит доходы России.

«Это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что пойдет на пользу развивающимся экономикам во всем мире», — написала фон дер Ляйен в Twitter, добавив, что ограничение будет «регулируемым с течением времени», чтобы реагировать на изменения на рынке.

Ценовой предел G7 позволит странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать российскую нефть морским путем, но запретит транспортным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать поставки российской нефти по всему миру, если только они не будут проданы по цене ниже установленного предела. .

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничения особенно пойдут на пользу странам с низким и средним уровнем дохода, которые пострадали от более высоких цен на энергоносители и продукты питания.

«Поскольку российская экономика уже сокращается, а ее бюджет становится все тоньше, ценовой потолок немедленно сократит один из самых важных источников дохода Путина», — заявила Йеллен.

Меры в отношении услуг по транспортировке очищенной нефти вступят в силу 5 февраля 2023 года в соответствии со специальными мерами Европейского Союза.