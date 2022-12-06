Великобритания назвала удары по российским авиабазам «самой важной стратегической неудачей в защите сил» в путинской войне.

Президент России Владимир ПутинАрмейские генералы будут рассматривать атаки на авиабазы ​​в глубине России как «наиболее важные стратегические провалы в защите сил» в ее войне против УкраинаИ британский Об этом во вторник заявили в Минобороны.

считаю, что Русский Высшее военное руководство президента попытается обвинить и наказать некоторых офицеров за то, что они не смогли остановить удары по авиабазе Энгельс в Саратовской области и аэропорту Дягилев под Рязанью на юго-востоке страны. Москва в понедельник.

Сообщается, что два тяжелых бомбардировщика Ту-95 BEAR были повреждены в Энгельсе и три человека погибли в результате взрыва топливного бака в Дягилеве.

В своем последнем отчете разведки министерство обороны в Лондоне заявило: «Если Россия оценит, что инциденты были преднамеренными нападениями, она, вероятно, расценит их как одни из самых значительных стратегических неудач силовой защиты с момента ее вторжения в Украину.

«Места гораздо глубже внутри России, чем предыдущие подобные извержения: Энгельс находится более чем в 600 километрах от территории, контролируемой Украиной».

На брифинге подчеркивалось, что «Энгельс является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия (ДДА) на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

Эти самолеты вносят свой вклад в ядерное сдерживание России, а также часто использовались для пуска обычных крылатых ракет по территории Украины. ЛРА, скорее всего, примет ответные меры, временно перебазировав бомбардировщики на рассредоточенные взлетно-посадочные полосы.

Вполне вероятно, что российская цепочка командования будет стремиться выявить и наложить суровые наказания на российских офицеров, считающихся ответственными за допущение инцидента.

Предполагается, что удары по авиабазам нанесли украинские силы с использованием беспилотников.

Между тем, российский губернатор заявил, что атака беспилотника на аэропорт в Курской области его страны привела к поджогу резервуара для хранения нефти, на следующий день после того, как Москва обвинила Украину в нанесении ударов беспилотниками по двум военным аэродромам в глубине российской территории.

Роман Старовойт, губернатор Курской области, граничащей с Украиной, сообщил в мессенджере Telegram, что в результате нападения никто не пострадал и что пожар был «локальным».

История продолжается

Украина прямо не взяла на себя ответственность ни за один из терактов.

Если он за ними, нанесенные в понедельник удары будут самыми сильными внутри России с тех пор, как Путин вторгся в Украину 24 февраля.

The New York Times процитировала высокопоставленного украинского чиновника, заявившего, что беспилотники, участвовавшие в атаках в понедельник, были запущены с территории Украины.

ImageSat International, израильская компания спутниковой съемки, опубликовала изображения, на которых, по ее словам, видны следы ожогов и объекты рядом с Ту-22М на авиабазе Дягилев.

Министерство обороны России заявило, что атаки, совершенные в понедельник, были террористическими актами, направленными на вывод из строя самолетов дальнего действия, и что низколетящие беспилотники были сбиты.

Поступали сообщения о погибших на Рязанской базе в 185 км к юго-востоку от Москвы.

Саратов находится на расстоянии не менее 600 километров (370 миль) от ближайшей украинской области. Российские комментаторы в социальных сетях заявили, что если Украина сможет нанести удар так далеко вглубь России, она сможет нанести удар и по Москве.

Украинский военный аналитик Сергей Згорец заявил, что авиабазы, разбомбленные в понедельник, были единственными объектами в России, которые могли полностью обслуживать бомбардировщики, использовавшиеся для нанесения ударов по Украине.

«Пока рано говорить, о чем здесь спор, но способность Вооруженных Сил Украины поражать военные объекты в глубине территории Российской Федерации имеет очень символическое и важное значение», — написал он в эфире Espreso TV. Веб-сайт.

Ни Киев, ни Москва не прокомментировали последнее сообщение об атаке беспилотника в Курске.

Минобороны России заявило, что Россия ответила на атаки в понедельник «массированным ударом по системе военного управления» и другим целям с применением высокоточного воздушного и морского оружия, которое поразило все 17 целей.

Украина предупредила, что в нескольких регионах снова будут аварийные отключения электроэнергии, поскольку она устраняет ущерб, нанесенный ракетными ударами, которые, по ее словам, разрушили дома и отключили электричество.

Удары, в результате которых часть Украины снова погрузилась в ледяную тьму с температурой ниже нуля градусов по Цельсию (32 по Фаренгейту), стали последними за несколько недель атак на критически важную инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что погибли по меньшей мере четыре человека, добавив, что большая часть из 70 ракет была сбита.

«Во многих районах должны быть аварийные отключения электроэнергии», — предупредил он в видеообращении поздно вечером в понедельник. «Мы сделаем все, чтобы восстановить стабильность».

Россия регулярно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины с начала октября, что, по ее словам, является попыткой подорвать ее вооруженные силы.

Украина заявляет, что такие атаки нацелены на мирных жителей и представляют собой военные преступления.

Соединенные Штаты заявили, что проведут в четверг виртуальную встречу с руководителями нефтегазовых компаний, чтобы обсудить, как поддержать энергетическую инфраструктуру Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия потерпит неудачу в своем «нынешнем гамбите, пытаясь заставить украинский народ фактически поднять руки».

«Загвоздка в том, что пока Россия не докажет, что заинтересована в серьезной дипломатии, она никуда не денется. Если и когда это произойдет, мы будем первыми, кто будет готов помочь», — сказал он в интервью Wall Street Journal. Генеральные директора в Вашингтоне.

Украинские военные заявили во вторник, что за последние 24 часа их силы отразили российские атаки в семи населенных пунктах Донецкой области, включая город Бахмут, или вокруг него.

Советник президента Украины Алексей Аристович заявил в YouTube, что российские военные пытались отрезать дороги на Пахмут с запада и северо-запада.

Донецкий губернатор Павел Кириленко поздно вечером в понедельник заявил украинскому телевидению, что в Бахмуте осталось всего 12 000 человек, по сравнению с 80 000 до войны, и нет ни электричества, ни газа.

По меньшей мере два человека погибли и несколько домов были разрушены в результате российских ракетных ударов в понедельник, сообщил представитель администрации президента в Запорожской области на юге Украины.