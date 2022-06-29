Великобритания «непреклонна» в поддержке Украины, поскольку официальные лица говорят, что массовая мобилизация России близка

Борис Джонсон Великобритания пообещала быть «устойчивой» в поддержке Украина Они заявили, что любые уступки Москве будут «катастрофой», поскольку западные официальные лица сигнализируют о неизбежности массовой мобилизации. Россия.

премьер-министр Пресс-секретарь во вторник пообещал обеспечить «новую политическую, военную и финансовую поддержку со стороны международного сообщества» раздираемой войной стране, предупредив при этом о «растущем стрессе» в связи с конфликтом.

«Премьер-министра беспокоит то, что он может быть не в центре внимания всех из-за… некоторых более широких глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь с точки зрения инфляции во всем мире», — сказал чиновник.

Мы не должны допустить, чтобы кто-либо поверил, что уступки Путину приведут ни к чему, кроме катастрофы.

Борис Джонсон

Мистер Джонсон сказал Шкаф что «мы не должны позволять никому верить, что уступки (президенту России Владимиру) Путину не приведут ни к чему, кроме катастрофы», поскольку это можно «рассматривать как награду за их неоправданную агрессию» и «ободрит не только Россию, но и их союзников». и их «влияние на безопасность Великобритании и нашу экономику».

Между тем, западные официальные лица предположили, что в России «вот-вот начнется» массовая мобилизация, хотя Кремль «обеспокоен», что это будет фактически «признанием неудачи» в том, что должно было стать быстрым и чистым процессом в Украине и вместо этого превратился в медленную и изматывающую борьбу.

Поскольку Москва также опасается, что общенациональная мобилизация вызовет беспорядки в российских городах, она пытается увеличить количество боевиков, «слишком много вербуя» в бедных районах и повышая минимальный возраст призыва на военную службу.

Чиновники также заявили, что было «больше разговоров» о здоровье Путина и «больше спекуляций» о том, кто заменит его в России, хотя «непосредственной угрозы» его власти не было.

Комментарии премьер-министра прозвучали после того, как он совершил необъявленную поездку в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, когда он сказал украинскому президенту, что Великобритания будет готова обучить десятки тысяч украинских военнослужащих, поскольку они продолжают бороться против российского наступления на Украину. Республика. Донбасс.

История продолжается

Он сказал, что важно не допустить, чтобы русские «заморозили» конфликт, чтобы они могли закрепить свои достижения, прежде чем начать новое наступление.

Джонсон сказал, что украинцев следует поддержать в их стремлении вернуть территорию, удерживаемую российскими войсками с момента их вторжения в феврале, но не стал призывать к восстановлению всей территории, которую Украина потеряла с 2014 года, включая Крым.

На заседании кабинета министров Джонсон также заявил, что Великобритания «высушит зерно из Украины», потому что «бомбардировки городов, инфраструктуры и блокада портов подрывают способность Украины экспортировать свою продукцию».