Великобритания побила рекорд самой высокой температуры в Европе

Великобритания побила свой рекорд самой высокой температуры, когда-либо зарегистрированной во вторник на фоне волны тепла, охватившей всю Европу, а национальный синоптик Великобритании заявил, что такое повышение температуры стало реальностью в стране, не готовой к таким экстремальным условиям. .

Страна, обычно с умеренным климатом, последней пострадала от необычно жаркой и сухой погоды. что вызвало лесные пожары от Португалии до Балкан и привел к сотням смертей, связанных с жарой. Фотографии пламени, бегущего к французскому пляжу А изнуряющая жара британцев — даже на берегу моря — вызвала беспокойство внутри страны по поводу изменения климата.

Метеобюро Метеорологического бюро зафиксировало предварительные показания 40,3 градуса по Цельсию (104,5 градуса по Фаренгейту) в Конингсби на востоке Англии, побив рекорд, установленный всего несколькими часами ранее. До вторника самая высокая зарегистрированная температура в Великобритании составляла 38,7 градуса Цельсия (101,7 по Фаренгейту), зафиксированная в 2019 году. К вечеру 29 мест в Великобритании побили рекорд.

Пока вся страна наблюдала со смесью трепета и трепета, главный научный сотрудник Метеорологического бюро Стивен Белчер сказал, что такие температуры в Великобритании «практически невозможны» без антропогенного изменения климата.

Он предупредил, что «мы можем наблюдать такие температуры каждые три года», не принимая серьезных мер по сокращению выбросов углерода.

Суровая погода нарушила поездки, медицинское обслуживание и школы. Во многих домах, малых предприятиях и даже общественных зданиях, включая больницы, в Великобритании нет кондиционеров, что свидетельствует о том, насколько необычной может быть такая жара в стране, печально известной дождями и умеренными температурами.

Изнуряющая жара с понедельника повредила взлетно-посадочную полосу в лондонском аэропорту Лутон, заставив ее закрыться на несколько часов, и испортила главную дорогу в восточной Англии, сделав ее похожей на «скейт-парк», сообщила полиция. Основные железнодорожные станции были закрыты или почти пусты во вторник, так как поезда были отменены или ходили с низкой скоростью, опасаясь, что рельсы могут соскользнуть.

Лондон столкнулся с тем, что мэр Садик Хан называет «массовым всплеском» пожаров из-за жары. Лондонская пожарная команда зафиксировала 10 крупных пожаров, которые она тушила по всему городу во вторник, половина из которых была вызвана возгоранием травы. На кадрах видно, как горят несколько домов, дым поднимается от горящих полей в деревне Уиннингтон в восточном пригороде Лондона.

Продажи вентиляторов в одном розничном магазине Asda выросли на 1300%. Электрические вентиляторы охлаждали традиционных кавалерийских рыцарей, когда они стояли в центре Лондона в тяжелом церемониальном одеянии. Сокращено время церемонии смены караула в Букингемском дворце. В столичном Гайд-парке, обычно переполненном пешеходами, было жутко тихо, если не считать длинных очередей для купания в озере Змеиное.

«Я иду в свой офис, потому что там мило и круто», — сказал 31-летний геолог Том Эллиотт после купания. «Я езжу на велосипеде, а не на метро».

Королева Елизавета II всегда работала. 96-летний король провел виртуальную встречу с новым послом США Джейн Хартли из тихой гавани Виндзорского замка.

Большая часть Англии, от Лондона на юге до Манчестера и Лидса на севере, во вторник оставалась под первым в стране «красным» предупреждением об экстремальной жаре, а это означает, что риск смерти существовал даже для здоровых людей.

Такие опасности можно увидеть в Великобритании и по всей Европе. Сообщается, что по меньшей мере шесть человек утонули, пытаясь охладиться в реках, озерах и водохранилищах по всей Великобритании. А в соседних Испании и Португалии во время аномальной жары были зарегистрированы сотни смертей, связанных с жарой.

Эксперты по климату предупреждают, что глобальное потепление увеличило частоту экстремальных погодных явлений, а исследования показывают, что вероятность того, что температура в Великобритании достигнет 40°C (104°F), сейчас в 10 раз выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Глава Метеорологического агентства ООН выразил надежду, что жара, охватившая Европу, станет «тревожным звонком» для правительств, чтобы они больше принимали меры по борьбе с изменением климата. Другие ученые использовали решающий момент, чтобы подчеркнуть, что пришло время действовать.

«Хотя температура по-прежнему редкость, летом в Великобритании это стало реальностью», — сказал Фредерик Отто, старший преподаватель климатологии в Институте изменения климата Грэнтэма в Имперском колледже Лондона. «Будет ли это очень распространенным событием или останется относительно редким в наших руках, зависит от того, когда и когда глобальная температура достигнет чистого нуля».

Сильная жара охватила и другие части Европы. В Париже термометр на старейшей метеостанции французской столицы, которая открылась в 1873 году, только в третий раз превысил 40°C (104°F). 40,5 градусов по Цельсию (104,9 по Фаренгейту), измеренные там метеорологической службой Метео-Франс во вторник, были вторыми самыми высокими показаниями станции за всю историю, превысив всего 42,6 градусов по Цельсию (108,7 по Фаренгейту) в июле 2019 года.

Засухи и аномальная жара, связанные с изменением климата, также сделали лесные пожары более частыми и трудными для борьбы.

В регионе Жиронда на юго-западе Франции сильные лесные пожары продолжали распространяться по сухим сосновым лесам, мешая усилиям по тушению пожаров более чем 2000 пожарных и самолетов, сбрасывающих воду.

Власти Жиронды заявили, что десятки тысяч человек были эвакуированы из своих домов и мест летнего отдыха после того, как 12 июля вспыхнули пожары.

Третий, меньший пожар вспыхнул поздно вечером в понедельник в винодельческом регионе Медок к северу от Бордо, что привело к повышению налогов на ресурсы. Пять кемпингов в пляжной зоне Атлантического побережья загорелись, когда пожары бушевали вокруг морского бассейна Аркашон, известного своими устрицами и курортами.

В Греции к северо-востоку от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, раздуваемый сильным ветром. Представители пожарной службы заявили, что девять пожарных самолетов и четыре вертолета были развернуты, чтобы не допустить, чтобы пламя достигло населенных пунктов на склонах горы Бентели, примерно в 25 километрах (16 милях) к северо-востоку от столицы. Дым от пожаров закрыл часть горизонта города.

Но прогнозы погоды принесли некоторое утешение: ожидается, что во вторник температура вдоль атлантического побережья понизится, а позже в тот же день ожидается дождь.

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Авторы Associated Press Сильвия Хоу и Джо Кирни в Лондоне, Джон Листер в Ле Беке, Франция, Майк Кордер в Гааге, Нидерланды, и Джейми Китен в Женеве внесли свой вклад в эту историю.

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