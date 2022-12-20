Великобритания постановила продать поддерживаемую Россией компанию широкополосного доступа, ссылаясь на безопасность

В Донецке продолжались ожесточенные бои, российские войска продолжали безжалостное наступление на восток Украины, а президент Владимир Зеленский совершил смелый визит в Бахмут, один из двух прифронтовых городов, которые вместе с Авдеевкой были в центре многомесячного наступления Москвы.

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В преддверии неспровоцированного вторжения Москвы в Украину исполняется 300 лет, Генеральный штаб ВСУ Он сказал 20 декабря российские силы продолжали встречать ожесточенное сопротивление в двух городах, но не смогли восстановить свои позиции в Лимане, еще одной горячей точке Донецка.

С другой стороны, региональный чиновник заявил, что смертоносная российская бомбежка вновь обрушилась на недавно освобожденный украинский город Херсон.

После почти 10 месяцев войны русское вторжение захлебнулось, и войска были вынуждены трижды отступать.

Украинская армия заявила, что ее ВВС нанесли 22 удара по российским объектам, а ее средства ПВО сбили два вертолета противника. Претензии не могут быть проверены независимо.

В районе Днепропетровска ночью российский обстрел вызвать разрушение Об этом в Telegram сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

«Два села Миревская и Покровская трижды подвергались сильному артиллерийскому обстрелу. По мирным селам было выпущено не менее 20 снарядов. Люди выжили», — сказал Резниченко.

Он добавил, что повреждены десятки частных домов, коммерческих зданий, газопроводов и линий электропередач.

В южном городе Херсоне в результате российской бомбардировки два человека погибли и трое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. Он сказал 20 декабря.

«Российские оккупанты 42 раза бомбили Херсонщину. Они вели огонь из артиллерии, зенитных орудий, минометов и танков, а также в районе был нанесен ракетный удар», — сказал Янушевич.

Херсон вернулся под контроль Украины 11 ноября, но российские войска, бежавшие из города, продолжали обстрел через Днепр.

Последний взрыв произошел на следующий день после того, как украинские власти заявили, что Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре и другим гражданским целям с помощью еще одного роя дронов-камикадзе в Киеве и прилегающих районах в рамках очевидной стратегии, направленной на то, чтобы попытаться заморозить украинцев и деморализовать население.

Олеський Кулеба, губернатор Киевской области, окружающей столицу, заявил 20 декабря, что 80 процентов области все еще остаются без электричества.

«После недавних атак беспилотников и ракет энергоснабжение восстанавливается. Сложность и продолжительность ремонтных работ увеличивается с каждой вражеской бомбардировкой. В результате широкомасштабного повреждения энергетической инфраструктуры, [state power grid operator] Кулеба сказал, что Укерэнерго прибегло к экстренному отключению электроэнергии.

Окрниро сказал, что ситуация с общенациональной сетью была «сложной» и что больше всего пострадали Днепропетровская область, а также восточные и центральные области.

Зеленский представил в декабре Неожиданный визит Бахмут, когда-то известный своими виноградниками и пещеристыми соляными копями, теперь является центром окопной войны и тяжелых артиллерийских перестрелок на востоке, где вы встречаете военнослужащих и раздаете трофеи украинским войскам.

«Он побывал на передовых позициях и вручил бойцам медали и ценные подарки», — заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Тем временем в Минске 19 декабря президент России Владимир Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко на фоне слухов о том, что Москва может попытаться подтолкнуть белорусские силы к нападению на Украину с севера.

Две страны продолжат проводить совместные военные учения и поддерживать военное сотрудничество в других областях, таких как Путин и Лукашенко. Он сказал после этого.

СМОТРЕТЬ: У украинских артиллерийских расчетов закончились запасы боеприпасов советских времен, и теперь им нужно найти больше источников для перезарядки своих старых гаубиц.

Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг встречу, назвав ее политическим «танцем».

«Встреча с Путиным и Лукашенко — это очередной танец, который они исполнили. По имеющейся информации, никаких решительных решений на этой встрече принято не было. Что бы ни случилось, мы готовы к любому сценарию», — заявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

Отдельно, в качестве редкого признания того, что война в Украине идет не по плану, Путин 19 декабря заявил, что ситуация «чрезвычайно сложная» в четырех частично оккупированных областях Украины, которые, по утверждению Москвы, были аннексированы в прошлом месяце после отклонения незаконных референдумов. от Украины и ее западных союзников как розыгрыш.

«Ситуация в Донецкой и Луганской Народных Республиках Херсонской и Запорожской областях очень сложная», — заявил Путин вечером 19 декабря.

Путин также приказал Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить наблюдение за российскими гражданами, чтобы пресечь «появление новых угроз».

С отчетами AP, Reuters, dpa и AP